Como si Rafa Nadal no se hubiera ido

Lo más impresionante del regreso de Nadal a la competición no es su victoria sobre Dominic Thiem, que también, sino cómo se ha movido sobre la pista tras un año de ausencia. Como si no se hubiera ido, como si el de este martes fuera un partido más de los 1.069 que suma en su gigantesca carrera. Y estuvo muy lejos de serlo. Por el calvario que ha pasado desde que se lesionó el psoas aquel fatídico 18 de enero, que le obligó a pasar por el quirófano y parar de manera radical, hasta el punto de tener que olvidarse del deporte que se lo ha dado todo. Por la incertidumbre que supone el no saber si 2024 será su último año como profesional.

