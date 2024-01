Urbutis no bastà, per J.M. Arbucies

El partit de dissabte que enfrontà el Palmer i el Salou tenia un al·licient especial, perquè coincidien dos dels màxims anotadors de la Conferència Est. En el bàndol local reapareixia, després de cinc encontres lesionat, l’ala pivot Arminas Urbutis, un dels pilars del grup de Sergio Jiménez i en el visitant hi havia Isaac Mayo, un aler amb un talent i una visió de joc excel·lents. I s’ha de dir que aquests dos jugadors, encara que diferents, no van decebre i demostraren el seu potencial i la seva categoria. El lituà sumà 25 punts i el català, 24.

La bona notícia de la reaparició d’Urbutis es veié entelada per les absències de Harris, el desitjat, i de Nicholas –“eternament” lesionats– i a més a més les de Vallés i Vicens que tampoc pogueren participar. Una jornada més el Palmer afrontà el partit amb un dèficit de jugadors i una jornada més també amb una insuficient aportació d’alguns d’ells. Urbutis demostrà experiència, classe, polivalència.

Ja són deu derrotes, que han portat els mallorquins a ocupar la cua de la classificació

Jugà 37 minuts, convertí 25 punts, capturà 14 rebots, fou el que més pilotes recuperà del seu equip, rebé 6 faltes i valorà 34... Fou el millor amb diferència, segurament amb massa diferència, perquè els seus companys no sumaren el que calia per guanyar el matx. Cap d’ells arribà a 10 punts i cap d’ells valorà més de 10. Massa diferència. La majoria dels atacs locals acabaven en les mans del jugador lituà perquè fos ell qui finalitzés. Sergio Mendiola fou el segon màxim encistellador (9 punts) i curiosament i estranyament no jugà cap minut del darrer quart...

Malgrat tot això, Asier Zengotitabengoa disposà de la darrera pilota, que si hagués entrat, en aquets moments parlaríem d’una nova remuntada èpica i d’una nova victòria il·lusionant, i no xerraríem, per tant, d’una derrota més, i ja són deu, que ha portat els mallorquins a ocupar la cua de la classificació, si bé empatats amb dos equips més, un d’ells és el Fibwi, que també tornà a perdre dins Tarragona.

Primera jornada de la segona volta, el tram decisiu de la temporada regular, i per als dos equips mallorquins de la LEB Plata malauradament, com deia Julio Iglesias, “la vida sigue igual”.