El Fibwi Palma cerró la primera vuelta del campeonato con una durísima derrota en casa del líder Odilo Cartagena por 90-60. Perder en casa del gran dominador de la competición entraba dentro de la lógica, pero la imagen de los mallorquines fue muy mala. La defensa fue blanda y un juguete para los murcianos, que estuvieron muy cómodos durante los cuarenta minutos.

Los de Ricardo Uriz deberán hacer una reflexión sobre el rumbo que llevan en esta LEB Plata porque el triunfo ante el Palmer en el derbi de hace dos jornadas no ha servido para que haya un punto de inflexión. Esta plantilla diseñada para luchar por el ascenso ocupa la parte baja de la tabla con un paupérrimo balance de 4-9, toda una decepción.

Un parcial de 7-2 inicial marcaba el comienzo del partido en el Palacio de los Deportes de Cartagena on los locales teniendo a Jordà y Gerard Blat como referencia atacante. Los de Jordi Juste habían entrado bien al partido ante un Fibwi Palma que no encontraba el aro visitante y que tras ponerse 7-4 veía como Blat, de nuevo, anotaba al igual que Javi García. El partido estaba en 9-6 y en ese momento Ricardo Uriz solicitaba tiempo muerto para ajustar una serie de conceptos. Los mallorquines recortaban distancias poniendo el duelo en 11-9 con un buen trabajo colectivo ante un rival que, sin embargo, se iba a marchar de nuevo en el marcador situándose con 15-9 a dos minutos para el final del primer parcial. Los locales se sentían bien en pista ante un Fibwi Palma que no lo estaba y el marcador se colocaba en 19-11 a 40 segundos para el final del cuarto. Con ese mismo marcador se llegaba al final del primer cuarto.

Una canasta del local Jiménez y otra de Pau Isern marcaban el inicio del segundo parcial. El líder hacía valer su condición con cuatro puntos consecutivos que hacían que el banquillo del Fibwi Palma parase el encuentro con el marcador señalando un complicado 25-13. Los mallorquines reaccionaban recortando distancias poniéndose con 27-20 pero los locales volvían a poner el 29-20 en el marcador. Los de Uriz recortaban distancias desde el tiro libre con Rashun Williams anotando sus dos tiros tras ser objeto de falta. Jordan Rogers volvía a abrir distancia colocando el duelo en 31-22. Pese a los esfuerzos del Fibwi Palma, el líder hacía valer su condición marchándose con 43-28 al filo del descanso. Un triple de Javi García y un robo de Jorge Lafuente que, por desgracia, no se tradujo en canasta, cerraban el segundo parcial y la primera parte del partido.

El tercer cuarto lo arrancaba anotando el Fibwi Palma pero, de inmediato, el Cartagena volvía a marcharse colocándose con un duro 50-33 que obligaba, de nuevo a Ricardo Uriz a parar el partido. Reaccionaban los palmesanos con dos triples consecutivos de David Font pero, de nuevo, los locales se marchaban con un triple de Garuba y dos puntos de Cera para poner el duelo en en 57-39. En el último tramo de cuarto los locales aumentaban distancias ante un Fibwi Palma que aunque lo intentaba sucumbía al buen hacer local dejando el partido en 66-46 a diez minutos para el final de partido.

Entraba el Fibwi Palma con energía al último cuarto de partido anotando un parcial de 0-5 para poner el duelo en 66-51 pero dos triples de Jordan Rogers consecutivos dejaban el duelo en 72-51 obligando de nuevo a Uriz a parar el partido. El último cuarto del partido era un puro trámite en el que el Odilo Cartagena siguió aumentando su distancia en el marcador ante un Fibwi Palma que no lograba encontrar su juego y veía como su rival se marchaba hasta el 90-60 con el que se cerraba un partido en el que tras un primer tiempo en el que los palmesanos aguantaron el empuje local acabaron viniéndose abajo en dos últimos cuartos para olvidar.

ODILO FC CARTAGENA CB: Gerard Blat (11), Kody (0), Xabi Beraza (7), Álex Jordà (15) Alberto Alonso (7). También jugaron Asier González (12), Garuba (5), Sastre (0), Jordan Rogers (12), Jiménez (12), Cera (9).

FIBWI PALMA: Javi García (7), Pablo G. Longarela (1), Rashun Williams (19), Jorge Lafuente (2), Milan Suskavcevic (11). También jugaron David Font (11), Álex Blanco (0), Álex Huguet (0), Pau Isern (10), Lukas Kvedaravicius (0).

PARCIALES: 19-11, 24-20, 23-15, 24-14.

ÁRBITROS: García Rodríguez y Molina Cruz. eliminados por faltas Xabi Beraza y Álex Blanco.