El Andratx contará con el apoyo de 1.100 aficionados, la capacidad máxima del campo de fútbol de sa Plana, para afrontar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrentará a la Real Sociedad, un equipo Champions.

La capacidad es justo la mitad de la que hubo la temporada pasada, en la eliminatoria copera ante el Sevilla, que se resolvió por penaltis a favor de los andaluces. El motivo de la drástica reducción de espectadores se debe a que en las gradas del pequeño campo andritxol se han instalado asientos, lo que ha reducido de forma sensible su capacidad. Y eso a pesar de que se han instalado gradas supletorias para que el equipo se sienta lo más arropado posible en esta nueva cita histórica.

El presidente del Andratx, Rafel Ribot, no se atreve a decir una cantidad en cuanto a una posible recaudación. «De las 1.000 personas que verán el partido en directo hay jugadores del fútbol base, familiares, patrocinadores, y los niños hasta diez años no pagan. No hemos hecho números todavía», explica a este diario el máximo mandatario de la entidad. En cualquier caso, no se alcanzarán bajo ningún concepto los 35.000 euros recaudados la temporada pasada ante el Sevilla.

El equipo de Contreras, que este lunes ha entrenado tras la victoria del domingo ante el Espanyol B (2-1) en partido de Liga de Segunda RFEF, es consciente de que conseguir una gesta ante la Real Sociedad, aunque juegue con suplentes, como se espera, es una utopía, «pero soñar es gratis», afirma Ribot, que se toma la eliminatoria como un premio y una fiesta para Andratx, que tendrá la oportunidad de recibir a un equipo de campanillas y que pasa por practicar un juego atractivo.

La Real llega este martes a Palma

La Real Sociedad llega este martes a Palma y se alojará en el hotel Valparaíso a la espera del inicio del partido, que comenzará a las 16 horas. Inmediatamente después del partido, la expedición donostiarra emprenderá viaje de regreso a San Sebastián para preparar el partido de Liga que el próximo sábado le enfrentará al Villarreal en el estadio de La Cerámica.

Una de las grandes atracciones del conjunto de Imanol Alguacil es el japonés Take Kubo, exjugador del Mallorca, pero no es probable que juegue porque el técnico dará oportunidades a los menos habituales. Además, el hecho de que el césped de sa Plana sea artificial supone un motivo más para no asumir riesgos.