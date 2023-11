Sergio Jiménez quiere mirar hacia adelante. El nuevo técnico del Palmer Basket Mallorca ha restado importancia a la mala racha del equipo, que acumula cuatro derrotas consecutivas, durante su presentación celebrada en la sede del socio-patrocinador Schumacher Logistic Baleares. "No he visto a un grupo de jugadores roto", ha destacado en referencia a las palabras de su antecesor, Óscar Olivenza, que dimitió del cargo el pasado lunes. "La situación no es preocupante, ni mucho menos, porque solo se llevan siete jornadas. Lo que hacía este equipo no era ni todo excelente antes ni todo tan malo ahora", ha explicado ante los periodistas sobre el balance de tres triunfos y cuatro derrotas en la LEB Plata.

El preparador, nacido en Salamanca en 1980 y afincado en Madrid desde niño, aterriza en la isla después de tener un largo bagaje como ayudante en la ACB y de triunfar como entrenador principal en el Araberri Basket Club, donde consiguió el ascenso a LEB Oro. "Tenía muchas ganas de volver a entrenar y buscaba un sitio donde hubiera un proyecto serio, con ilusión y ganas de crecer. Hay posibilidad de hacer algo bonito y de generar ilusión", ha subrayado esperanzado. Jiménez ya dirigió el jueves su primera sesión en el Palau d'Esports de Son Moix. "Me he encontrado a un grupo voluntarioso, que quiere revertir la situación que no es preocupante porque estamos al inicio, pero sobre todo con ganas de trabajar y de empezar a ganar desde este domingo", ha señalado sobre la visita a la pista del Prat, a las 18 horas. El inquilino en el banquillo de los mallorquines tiene claro lo que le gustaría que fuera su Palmer Basket. "Un equipo solidario, trabajador, con energía, que comparta el balón y en definitiva tenga los valores propios de un equipo. Quiero que practique un baloncesto atractivo y que sea capaz de atraer a toda la gente que podamos", ha deseado antes de asegurar que le gusta la plantilla que tiene a su disposición. "Tenemos potencial para jugar mejor y, si jugamos bien, podemos competir en todos los campos. Lo que nos falta es regularidad, ser capaces de rendir durante los cuarenta minutos, tratar de ser sólidos y minimizar nuestros errores", ha dicho convencido. Te puede interesar: Baloncesto. LEB Plata El colista agrava en Son Moix la crisis del Palmer Basket Preguntado por si aspiran al ascenso a la LEB Oro, Jiménez no ha titubeado. "Si pensamos en un objetivo a largo plazo nos estaremos equivocando. Debemos intentar ser mejores cada día y cuando acabe la temporada ya veremos dónde estamos", ha manifestado sentado junto al director deportivo Xavi Sastre. Precisamente el mallorquín se ha mostrado convencido de que han acertado con su contratación. "Sergio es un profesional excepcional con una sólida trayectoria en el mundo del baloncesto, es el perfil perfecto de lo que necesitamos. Estamos seguros de que su experiencia y pasión por el juego serán un gran activo para el Palmer Basket», ha remarcado. Muy feliz de formar parte de proyecto. Ganas e ilusión no van a faltar. ¡A por ello! 🩵🏀 https://t.co/RT3gfLj4YI — Sergio Jiménez (@SerJimeRodri) 17 de noviembre de 2023