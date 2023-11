«Hay cosas que me guardo para mí», deslizó el ya exentrenador del Palmer Basket Mallorca, Óscar Olivenza, durante su rueda de prensa de despedida en la que compareció junto al presidente Vicenç Palmer y el director general, Juanan Serra. El extremeño, sin querer dar detalles, dejó entrever que su dimisión era inevitable después de la racha de cuatro derrrotas consecutivas. «Hay que cambiar el clima y a ver si este paso que doy sirve para que todo el mundo espabile», reconoció visiblemente afectado por haber tomado la decisión de abandonar el proyecto.

En una comparecencia celebrada en la sede de la Inmobiliaria Palmer Alma Mediterránea en Es Molinar, Olivenza dejó claro que mantenía una buena relación «con el grueso de la plantilla, que es de la temporada anterior» y que de los fichajes «solo» podía «hablar bien», aunque dio la impresión que se mordió la lengua. «Algo se ha roto ahí dentro. Y no eludo mi responsabilidad sobre lo que ha pasado, pero no la tengo toda», explicó. «La imagen que dimos contra el Tarragona (55-67) me hizo daño», subrayó después de tener buenas palabras hacia los dirigentes de la entidad. «Ha sido un honor liderar a este extraordinario grupo y formar parte de la familia Palmer», apuntó el preparador que lideró el curso anterior el brillante ascenso de la EBA a la LEB Plata.

Serra, por su parte, se mostró triste por el adiós de Olivenza. "Óscar ha sido, no solo un entrenador excepcional, sino también un líder para todos nosotros. Le agradecemos por su tiempo y le deseamos todo el éxito en sus futuros desafíos», señaló. El mallorquín compartió algunos de los problemas que han detectado en este inicio de curso. «Esta Liga es muy física y tenemos problemas en el rebote defensivo porque nuestros jugadores son más talentosos que físicos. Y también nos cuesta generar juego ofensivo», desveló. El dirigente, que está en constante «diálogo» con los jugadores, desveló que están rastreando el mercado para sustituir a Olivenza lo antes posible. «Necesitamos un entrenador con experiencia, que no descubra la categoría y que nos dé un punto de energía. Tenemos que dar con la tecla», explicó. De momento, la plantilla seguirá trabajando a las órdenes de Raúl Machado y Xavi Sastre Casalí para el duelo de este domingo ante el Prat.

Por último, Vicenç Palmer, que evidenció su disgusto por la marcha de Olivenza, fue claro. "Queremos agradecerle por su incansable dedicación y compromiso con el Palmer Basket Mallorca. Su contribución ha sido fundamental para el crecimiento y éxito del club. Le deseamos lo mejor, siempre será parte de la familia Palmer", subrayó convencido.