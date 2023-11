Luzo SAS, con Miquel Matamalas, está listo para dar el gran paso ante sus rivales de promoción y luchar por el triunfo en el ‘Critèrium dels Joves’ que se disputará el domingo, la primera gran cita para los potros de 2 años en el Hipòdrom de Manacor.

En la única carrera que de momento ha disputado en Mallorca, el pasado 15 de octubre en el Hipòdrom Son Pardo, Luzo SAS, con un trote elegante, finalizó en segundo lugar, tras recuperarse de una mala salida tras el autostart.

En dicha ocasión tan solo le resistió la embestida el ganador de la prueba, Let it Be CM, mientras que fue capaz de batir a lo largo de la última recta a sus dos principales rivales de la carrera del domingo en el Municipal, Lluís de Font y Layla VX.

Ambos ejemplares han demostrado su absoluta regularidad en todas las pruebas que han disputado, puesto que el ejemplar de Jaume Morro acumula diez victorias por las dos de la yegua de Sa Corbaia VX.

Junto al tridente de favoritos también es de obligación contar con las opciones de Lliure Mar, con Jeroni Fuster. Esta hija de From Above, en las tres únicas pruebas que ha disputado, fue cuarta en su debut y logró sendas victorias en sus dos últimas carreras disputadas ambas en el Municipal.

Programa