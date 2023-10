En el marco del Palma Marathon Mallorca los atletas de Balears federados disputaban el campeonato autonómico, a pesar de que los tiempos no eran válidos de cara a hacer la mínima nacional al no estar homologada la prueba debido a las obras del Paseo Marítimo.Toni Gran, que debutaba en los 42 km, se hizo con el título masculino y Hayley Tilley se lo adjudicó en féminas.

El pobler Antoni Gran (Es Raiguer) se proclamó campeón de Balears absoluto y M35 con más de doce minutos de diferencia con respecto al segundo, José David Benejam (2h.46:07), del Marathon Mallorca, completando el podio el primer M40, Biel Martínez Ginard (2h.46:48) del C.A. Manacor).

Por categorías, en M45 ganó Josep Jansá (2h.59:19), del Menorca Trail Es Castell; Lorenzo Hernández (Fidípides) hacía lo propio en M55, con 3h.28:40; el marchador del Siurell-Sa Sini Bernardo José Mora ganó en M60 (4h.47:05); y Luis Muñoz (Fidípdes) vencía en M65.

La campeona de Baleares femenina fue la F35 Hayley Tilley (3h.37:31), del Sporting de Calvià. La segunda en cruzar la meta fue Agata Halas (3h.46:38) y la F50 Nuria Pérez Solana (4h.14.31), del Fidipides, subió al tercer escalón del podio.

La lluvia complicó la prueba

Antoni Gran manifestó a Diario de Mallorca tras la prueba que había tenido una carrera en la que «a excepción de los tres primeros km no he tenido a nadie que me inquietara, controlando» durante la segunda vuelta a los rivales, que en ningún momento dieron signos de poder disputarle la victoria.

El Palma Marathon Mallorca tuvo la climatología en contra, siendo además una prueba más bien turística y no tipo Berlín o Chicago en las que las marcas y récords están a a la orden del día. Tras la fuerte lluvia de la madrugada había que ir con mucho tiento para no patinar dentro del casco urbano, además de que «los muchos giros, incluso de 180 grados, condicionan poder hacer una buen tiempo», y en especial este domingo. Al ser la lluvia insistente en los últimos ocho kilómetros, condicionó el tiempo del vencedor y de todos los participantes. Visto el crono registrado por el ganador con estas dificultades climatológicas, es de esperar mejores cronos del atleta de Sa Pobla y alumno de Mateu Cañellas Martorell en próximas competiciones.