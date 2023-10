El Andratx ha goleado (4-1) a La Nucía en su primera victoria en casa esta temporada, en partido de la jornada 6 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El triunfo, trabajado y merecido, sitúa a los de José Contreras en la zona alta de la clasificación, más cerca de los puestos de play-offs de ascenso y con una sola derrota hasta la fecha.

La Nucía, claro aspirante a retornar a la Primera RFEF, ha sido incapaz en Sa Plana de hacer frente a un Andratx que, a base de orden, de empuje y de tener las ideas claras ha encontrado la forma de hacer daño a un conjunto alicantino al que se le ha atragantado el final del primero periodo y el arranque del segundo.

La entrada de Llabrés, en el minuto 29, por Álvaro, le ha venido bien al conjunto mallorquín. Contreras ha retocado su once, ganando una pieza que he mejorado la visión ofensiva de un conjunto acostumbrado a no regalar atrás. Aun así, ha tenido un par de ocasiones para equilibrar el marcador La Nucía antes del descanso, pero se ha marchado a vestuarios con el 1-0 a cuestas.

Nada más volver del descanso, Castedo ha echado por tierra todos los planteamientos visitantes, que se han encontrado con el 2-0 y casi 40 minutos por delante. Ha jugado el Andratx con esa ventaja, aunque ha cedido demasiadas ocasiones al rival y Galiana ha recortado el marcador. Quedaban diez minutos y el descuento y el Andratx ha reaccionado de la mejor manera, sentenciando el duelo Llabrés con un doblete para sellar la primera victoria en casa del curso.

Ficha técnica

Andratx: Sabater, Isma, Álvaro (Llabrés, m.29), Aveldaño, Kevin García, Gerardo, Miquel Jaume (Monir, m.70), Ramis (Matías, m.60), Juancar (Manresa, m.60), Castedo y Flaqué (Adrián Garrido, m.46).

La Nucía: Fassi, Pajarero, Álex Salto, Savall (Serra, m.67), Dasquet (Ter Heide, m.83), Hamza, Eneko, Monterde, Javi Martín, Galiana (Kiko, m.83) y César Gómez (Yosmel, m.60).

Goles: 1-0, m.40: Kevin García. 2-0, m.47: Castedo. 2-1, m.79: Galiana. 3-1, m.84: Llabrés. 4-1, m.86: Llabrés.

Árbitro: García Acosta (C. Murciano).

T. Amarillas: a Álvaro, Kevin, Hamza, Manresa y Dasquet.