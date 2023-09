Opinión. Patri Guijarro, coherente hasta el final

Patri Guijarro, junto a su compañera en el Barcelona Mapi León, ha demostrado ser coherente hasta las últimas consecuencias. La mallorquina y la maña no están dispuestas a plegarse a las primeras de cambio. Y lo que ahora no son más que promesas por parte de la Federación Española se han de convertir en realidad.

Las dos futbolistas, las únicas del ‘manifiesto de las 15’ que mantienen el pulso en su renuncia a jugar en la selección, están hartas de buenas palabras. Quieren hechos, y hasta que no se produzcan no piensan volver. Las salidas de Rubiales, Vilda y, en la tarde de este miércoles, del secretario general Andreu Camps, mano derecha del expresidente y artífice de un gran número de los ninguneos que han sufrido las futbolistas, son insuficientes para dar un vuelco total a la situación. La realidad es que los números 2 de Rubiales y Vilda, Rocha y Tomé, respectivamente, que han sido cómplices de los despropósitos de sus superiores, siguen ahí, por lo que el mal persiste. La seleccionadora ha empezado con mal pie, al mentir en su primera rueda de prensa al decir que había hablado con las jugadoras, que rápidamente la desmintieron. Tomé no hizo caso a las futbolistas, que hasta 39 de ellas rechazaron ser seleccionadas. Y solo dos, Patri y Mapi, han sido coherentes hasta el final.