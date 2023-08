Santi Cazorla, al Real Oviedo: un fichaje de impacto internacional que se paga solo

La actividad en las oficinas del Oviedo no para ni un momento a pesar de estar en pleno mes de agosto. El partido de este domingo (17.00 horas) ante el Racing de Ferrol, el primero de la temporada en el Carlos Tartiere, y el fichaje de Santi Cazorla, que ha desatado la euforia entre los aficionados, han multiplicado el trabajo de los empleados del club, lo que se ha visto traducido en un aumento espectacular del número de abonados en tan solo un día.

Entre el jueves, cuando se dio una cifra de 19.000 abonados, y este viernes se hicieron más de 500 socios, superando los 19.500, lo que aumenta significativamente la que ya era la cantidad más alta de abonados que ha tenido nunca el Oviedo antes de que se jugara el primer partido de la Liga en casa, todo ello según los datos que ha recopilado Roberto Bayón y que se pueden encontrar en su cuenta de Twitter.

Más allá de los abonos, el club facilitó también el dato de que se han vendido 3.000 localidades para el partido, lo que demuestra que se ha disparado el interés por el encuentro, en el que ya estará presente en la grada Santi Cazorla. El aumento de abonados, que todo hace indicar que está relacionado con el fichaje de Cazorla, ya pagaría la nómina que va a percibir el futbolista de Lugo de Llanera, es decir, los 93.000 euros que cobrará y que son el salario mínimo de un futbolista que compite en Segunda División.

Unos números que siguen creciendo, como se pudo comprobar durante todo el día de ayer en la tienda del club, que, hasta que se cerró a las 19.00 horas, tuvo gente ya fuera sacándose el abono de la temporada o comprando una localidad para el encuentro ante el Racing de Ferrol. A todo ello hay que sumar el impacto que tendrá la venta de la camiseta del nuevo jugador azul cuando se empiece a comercializar. Y es que el futbolista ha decidido ceder también sus derechos de imagen al Oviedo, con la única condición de que el 10% de lo que se saque por las camisetas se invierta en las categorías inferiores de la entidad.

La llegada de Santi Cazorla a Asturias está prevista para este sábado, aunque no está confirmada. Lo único que es seguro es que presenciará el partido de mañana en la grada del Tartiere. Un partido en el que podrá ver por primera vez al que va a ser su equipo y en el que debutará cuando su estado físico se lo permita. El jugador ha estado trabajando en solitario, pero tanto el club como él quieren cuidar mucho los pasos para que el nuevo jugador azul pueda debutar cuando esté en condiciones de mostrar su inmenso talento en el césped.

El de Llanera saludará a la afición antes del partido ante el Ferrol

Todo ha pasado muy rápido desde que el Oviedo anunció el fichaje de Cazorla el pasado miércoles. Una operación que ha tenido tal impacto que ha dejado en un segundo plano el resto de la actividad del club, incluido lo más importante: el partido de mañana (17.00 horas) ante el Racing de Ferrol en el Carlos Tartiere. Es por ello que, para centrarse en el duelo ante el equipo gallego, la presentación oficial del que fuera canterano azul será más adelante, ya con todos los detalles perfectamente preparados. En cualquier caso, el club, sabiendo lo llamativo que será para la afición ver a Cazorla en el campo ya como jugador del Oviedo, hará un acto que será emotivo pero discreto antes de que comience el duelo, justo cuando los futbolistas acaben el calentamiento. La intención es que no se despiste la atención sobre el partido pero que, al mismo tiempo, la afición del Oviedo pueda mostrarle el cariño que le tiene a un jugador que salió de la cantera azul para triunfar en el mundo del fútbol y que ahora, a sus 38 años, ha decidido cumplir su sueño de volver a vestir la camiseta azul. Otro de los detalles que han provocado que se descarte hacer la presentación oficial antes del partido de mañana es el de la camiseta. El club quiere presentar al futbolista vistiendo la elástica con su dorsal, algo que no se puede hacer de momento porque todavía no sé sabe cuál va a ser ese número. En cualquier caso, el primer saludo que le brindará la afición a Cazorla mañana en un partido para el que se espera una muy buena entrada, visto cómo ha sido acogido su fichaje, será muy especial para un futbolista que por fin podrá ser profeta en su tierra.