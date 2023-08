La tercera jornada de competición de la 41 Copa del Rey Mapfre se ha resuelto la Serie Previa con una regata costera para las cuatro clases Majorica ORC y una nueva ración de pruebas barlovento-sotavento para el resto. Las excelentes condiciones de la fiable bahía de Palma han permitidio completar el programa previsto, y todos los equipos finalizaron la fase de calificación con seis parciales. Completaron la Serie Previa en primera posición y pasan como primeros de grupo de cara a la Serie Final: Palibex-Elena Nova (ESP) en Majorica ORC 1, Teatro del Soho Caixabank (ESP) en Majorica ORC 2, Scugnizza (ITA) en Majorica ORC 3, Just the Job (GBR) en Majorica ORC 4, Cuordileone (ITA) en ClubSwan 50, Pez de Abril (ESP) en ClubSwan 42, Citanias (ESP) en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Patakín (ESP) en Herbalife J70.

Completada la primera mitad del programa de competición, ya se han definido las posiciones que cada equipo ocupará en la parrilla de salida de la Serie Final, que comienza mañana jueves. El Aifos patroneado por el Rey Don Felipe se impuso en la regata costera del día, cerrando la fase de calificación en tercera posición de la competida clase Majorica ORC 1.

Majorica ORC, en formato costero

Después de disputar cinco pruebas barlovento-sotavento el lunes y el martes, las cuatro clases Majorica ORC despidieron la Fase Previa en modo costero. El recorrido fue de 30 millas náuticas para los Majorica ORC 1 y 2 (hasta El Toro, en el extremo oeste de la bahía), y de 25 para los Majorica ORC 3 y 4 (hasta Isla del Sech). Un viento de 9-10 nudos de componente sureste propulsó a los barcos en la salida.

En Majorica ORC 1, el mejor del día fue el Aifos de la Armada Española. El TP52 patroneado por el Rey Don Felipe invirtió cuatro horas y cinco minutos en completar el recorrido, endosando algo más de dos minutos al segundo tras la compensación de tiempos, el también TP52 Blue Carbon de Toni Guiú. Este resultado no bastó para modificar el orden en lo alto de la clasificación, que confirmó en primera posición al Palibex-Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz, seguido por el >From Now On del argentino Fernando Chaín y el Aifos.

En Majorica ORC 2 pasa como primero de grupo el Teatro del Soho Caixabank del tándem formado por Javier Banderas y Daniel Cuevas. El campeón 2022 reafirmó su superioridad ganando también la costera, y fue el único de toda la flota que finalizó la primera fase del campeonato con pleno de victorias.

En Majorica ORC 3, el Scugnizza de Vincenzo de Blasio también consolidó su liderato con victoria en la costera e iniciará la Serie Final como primero de grupo, seguido del Laplazza Assesors patroneado por Carles Rodríguez y el Tanit IV Medilevel.

La clase Majorica ORC 4 fue la única en la que el pase a la Serie Final no supondrá diferencias entre los tres primeros clasificados, separados por la mínima al término de la Serie Previa. El mejor de la primera mitad del programa fue el Just the Job del británico Scott Beattie, un punto por delante del Ybarra-Befesa del sevillano Arturo Montes y a dos del Lassal del valenciano Gonzalo Calvo.

Cuordileone, el mejor ClubSwan 50

El Vitamina del italiano Andrea Laconte y el Hatari del alemán Sonke Meier ganaron las pruebas del día en ClubSwan 50, pero el mejor de la Serie Previa fue el Cuordileone de Leonardo Ferragamo. El barco italiano cerró su tarjeta con cinco puntos de ventaja sobre el empate protagonizado por sus dos rivales, postulándose como principal candidato a alzarse con un título que ya logró en 2019. Cada una de las seis pruebas disputadas en la calificatoria fue ganada por un equipo diferente, lo que muestra la igualdad entre la flota y garantiza una emocionante Serie Final.

En clase ClubSwan 42, el Pez de Abril de José María Meseguer se quedó a un solo punto de rubricar un pleno. El barco del armador y timonel murciano, que cuenta con el medallista olímpico portugués Hugo Rocha a la táctica, sólo vio la popa del Selene-Halifax en la última prueba, y pasa como sólido primero de grupo.

Triple ración para los J/70 y J/80

Las tres pruebas disputadas en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup fueron ganadas por equipos diferentes y permitieron al Citanias de la viguesa Patricia Suárez (2+1+4) arrebatar la primera posición provisional al Dorsia Covirán de la alicantina Nuria Sánchez (4+4+3).

En Herbalife J70, el Patakín de Luis Albert reafirmó la hegemonía demostrada en la jornada previa, anotando dos victorias de tres posibles para cerrar la Serie Previa en primera posición entre los J/70.

Comienza la Serie Final

Pasado el ecuador de la regata, en los pantalanes del RCNP se habla de un previsible cambio de condiciones de viento para el resto de la semana que aportará un extra de emoción. La Serie Final se prolongará desde mañana, jueves, y hasta el sábado, con un máximo de seis pruebas para todas las clases salvo los Herbalife J70 y Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, que podrán realizar hasta ocho. En todos los casos, se regateará en formato barlovento-sotavento y no habrá descartes. El barco con menor número de puntos al término de la última jornada será proclamado campeón de su clase.

Clasificaciones en la Copa del Rey de vela de cada clase: