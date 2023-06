Virginia Torrecilla ha dicho su último adiós al Atlético de Madrid. La jugadora mallorquina, que hace un mes ya anunció que no renovaría por el conjunto colchonero, ha querido despedirse de la afición con un emotivo vídeo que ha publicado en sus redes sociales. En el mismo, la futbolista de Cala Millor, se disculpa con los aficionados porque no ha “podido estar a la altura aun dándolo todo”.

“Creí perder millones de veces y siempre había algo que me hacía estar en pie, ese algo, sin duda, habéis sido vosotros. Me quedé en este club para poder devolveros todo lo que habíais hecho por mí, porque os lo merecéis más que nadie. Y me voy dolida, pensando que no lo he podido conseguir”, señala ja jugadora del Atlético, cuyo futuro se desconoce por el momento.

La internacional de 28 años aterrizó en la capital hace ahora cuatro temporadas, pero en su primer curso en las filas del conjunto colchonero fue diagnosticada de un tumor cerebral que le fue extirpado en mayo de 2020. Sumado a dicha enfermedad, la vida volvió a golpear a la carismática futbolista apenas unos meses después, cuando su madre sufrió un accidente de circulación que la dejó postrada en una silla de ruedas.

“La vida me golpeó muy duro con la enfermedad y el accidente de mi madre. Me dio tan fuerte que ni siquiera podía levantarme después de tantos meses de sufrimiento, pero vosotros siempre estuvisteis ahí, dándome vuestro brazo para ayudarme cada vez que me caía”, señala la futbolista mallorquina en el vídeo.

Esta es la carta íntegra que Virginia Torrecilla reproduce en el vídeo:

“Antes de irme, necesito deciros algo. Llegué aquí hace 4 años, con la ilusión de levantar muchos títulos con este escudo. La vida me golpeó muy duro con la enfermedad y el accidente de mi madre. Me dio tan fuerte que ni siquiera podía levantarme después de tantos meses de sufrimiento, pero vosotros siempre estuvisteis ahí, dándome vuestro brazo para ayudarme cada vez que me caía. Quería daros las gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias a todas aquellas personas que, sin conocerme, siempre estuvisteis ahí, abrazándome y animándome a seguir luchando. Gracias por jamás haber perdido la fe en mí aún habiéndola perdido yo misma. Por sacarme sonrisa tras sonrisa y por hacerme creer que podía con todos los obstáculos que me encontraba. Creí perder millones de veces y siempre había algo que me hacía estar en pie, ese algo, sin duda, habéis sido vosotros. Me quedé en este club para poder devolveros todo lo que habíais hecho por mí, porque os lo merecéis más que nadie. Y me voy dolida, pensando que no lo he podido conseguir. Os prometo que lo he intentado, día tras día, y con todo mi esfuerzo. Lo siento afición, siento no haber podido estar a la altura aun dándolo todo de mí. Aquí se separan nuestros camino, pero quiero que sepáis que siempre estaréis en mi corazón. Gracias, atléticos”.