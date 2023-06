El partido entre Holger Rune y Francisco Cerúndolo por los octavos de final de Roland Garros tuvo un momento que generó un acalorado debate por una acción que protagonizó el tenista de Dinamarca. Todo ocurrió en el tercer set, con 2-1 a favor del danés y saque del tenista argentino. Con 40-40, una bola profunda de Cerúndolo fue rescatada con doble bote por Rune y el argentino, que pareció pararse y decir algo, acaba rematando una bola que parecía que ya no valía.

La sorpresa llegó cuando el juez de silla, Kader Nouni, le pitó al argentino un 'hindrance', es decir, una sanción con punto perdido por entender que molesta a Rune al hablar antes de golpear la pelota. La polémica es que esa bola ya no debería valer ya que viene precedida de un doble bote del jugador danés. Cerúndolo no se lo podía creer y pidió explicaciones al juez de silla.

"Después lo vas a ver por televisión y yo me voy a encargar de que te multen", le espeto al tenista argentino a Kader Nouni. El público de la Philippe Chatrier no salía de su asombro ante la negligencia del juez de silla y ante la poca deportividad de un Rune que, sabiendo que había golpeado al segundo bote, no dice nada y guarda silencio ante una manifiesta injusticia.

Para más inri, Rune manifestó en la rueda de prensa posterior al partido una frase que indignó, si cabe, todavía más al planeta tenis: "En el momento no me di cuenta, después vi por la pantalla que fue doble pique. Lo siento por él. Algunos umpires cometen errores. Algunos para mí, otros para él. Así es la vida".

Dicha proclamación ha sido muy criticada y uno de los tenistas que no se ha callado la boca ante la nula deportividad del jugador danés ha sido el mallorquín Jaume Munar. En un corto pero conciso mensaje en su Twitter, el de Santanyí ha indicado con sorna: "¿Ha dicho esto en serio?":