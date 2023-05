Vinicius no volverá a jugar esta temporada. Y LaLiga lo agradecerá porque ganará en tranquilidad, pero lo ocurrido en Mestalla en el partido entre el Valencia y el Real Madrid, más allá de comunicados bienintencionados de todas las partes, debería ser un punto de inflexión en la lucha contra el racismo. Y todo ello más allá de que Vinicius montase un show en Mestalla, en el que discutió con el árbitro, fue objeto de un penalti no pitado, terminó expulsado y acabó haciendo un feo gesto a la afición de Mestalla con los dedos mandándolos a Segunda División. Pero por encima de todo eso quedan esos insultos racistas que se han repetido en varios campos contra el delantero madridista.

Ancelotti: "LaLiga tiene un problema grave. Deben parar los partidos"

Carlo Ancelotti fue muy claro al respecto de todo lo ocurrido: "Si a un jugador le gritan mono, y un entrenador tiene que pensar en quitarlo hay algo que no va en la Liga. La Liga tiene un problema. Con el racismo hay que parar el partido. Aquí es un estadio que grita mono y hay que parar el partido. Se lo dije al abritro. LaLiga tiene un problema. Estos episodios de racismo hay que parar el partido. Es un estadio entero no es un aficionado solo que insulta a un jugador. Hay que parar el partido. El árbitro ha dicho que por el protocolo tenemos que informarle, pero lo que tiene que hacer es parar el partido. Le estaban insultando desde el primer minuto. No hay que poner ningún pero, la reacción de Vinicius es bastante lógica cuando un estadio completo hace insultos racistas. Tengo curiosidad por ver qué pasa con Mestalla. La situación es bastante grave. No quiero hablar de fútbol".

Thibaut Courtois también se pronunció a favor de su compañero y en contra de los gritos racistas, que confirmó que él había escuchado: "Algún día tenéis que poner una cámara solo enfocando a esa gente porque se escuchan barbaridades. A mi me han dicho y hecho gestos de todo. El fútbol se ha convertido en 'voy al estadio e insulto', en vez de animar. Es un problema. Si Vinicius hubiera dicho que no seguimos jugando, yo me habría ido con él. El partido se ha calentado y el primero que tiene que ver roja es Hugo Duro, que coge del cuello a Vinicius. La reacción de Vinicius es despegarlo con la mano. Si el árbitro cree que es roja, vale, pero la primera debe ser para Hugo Duro".

El valencianista Justin Kluivert se pronunció en contra de estos insultos también "que no podemos ni debemos tolerar. Le pido perdón en mi nombre y en el de mi equipo. Esto no puede pasar en los estadios y nos puede pasar a todos. Debemos pararlo".

Mensaje de Vinicius: "España es un país racista"

El brasileño, que a su salida del estadio, se hizo fotos y firmó autógrafos, se pronunció sobre todo lo vivido en sus redes sociales. "El premio que ganan los racistas es mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga", advertía el brasileño. Y luego mandaba un mensaje mucho más duro en sus redes: "No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy peternece a los racistas. Una hermosa nación que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo cómo defenderlo. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí"

Las imágenes delatan insultos como "Mono" y gestos imitando a un primate al brasileño, y gritos corales de "tonto" y "malo". Y además ya son nueve las denuncias que ha elevado LaLiga por insultas racistas, todos dedicados al delantero brasileño del Real Madrid.

Mensaje del Valencia

El Valencia también quiso tomar parte en este conflicto con el siguiente comunicado: "El Valencia CF desea condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol. El Club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la Jornada 35 de LaLiga contra el Real Madrid.Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia CF. El Club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, el Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición.Al margen de estos hechos aislados, el Valencia CF quiere agradecer a los más de 46.000 aficionados su asistencia y apoyo al equipo en el partido de este domingo 21 de mayo.