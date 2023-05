Minuto 91. Esta permanencia es como un título para el Mallorca

Que un club como el Mallorca, modesto entre los modestos -lo dice el límite salarial- consiga la permanencia en Primera ya supone todo un éxito, que lo logre a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato tiene el mismo sabor que un título. Sin brillantez -el que quiera espectáculo que vaya al circo, dijo en su día Javier Clemente-, pero con paso firme y con una idea clara sobre el terreno de juego, la de Javier Aguirre, el equipo mallorquinista ha sumado doce victorias en 34 jornadas, con ocho empates y catorce derrotas, y un balance de goles a favor y en contra de 33 -pocos- por 37 -también pocos-, gracias a una sólida defensa y a un guardameta que cumple con la primera norma de un portero, transmite seguridad. En esta permanencia resalta la figura de Pablo Ortells, el director deportivo, que sin ruido -es la discreción hecha persona- ha sabido configurar una plantilla competitiva, cubriendo de forma espectacular la columna vertebral de cualquier equipo: un buen portero, Rajkovic; un central de garantías, Raíllo; un cerebro, Galarreta, y un par de delanteros que han marcado la diferencia, Muriqi y Kang, la gran revelación del equipo y una de las sensaciones de la Liga.

Cumplido el objetivo,

toca cerrar de una vez por todas la renovación de Aguirre. Con la permanencia en el bolsillo, el Mallorca dispone del preciado don del tiempo para confeccionar una plantilla competitiva para el próximo ejercicio y pensar en cubrir las ausencias de dos piezas fundamentales, Galarreta, cuyo fichaje por el Athletic hace tiempo que es un secreto a voces; y la más que probable de Kang. Se hace difícil pensar que ningún club, y no hace falta que sea de campanillas, no llamará a la puerta de Son Moix dispuesto a pagar la cláusula del surcoreano, que ronda los 20 millones de euros, una ganga. Pero la primera tarea del club es cerrar la renovación del entrenador. Sus enigmáticas palabras tras la victoria ante el Cádiz -«le he dicho al club que espere hasta nuevo aviso»- se han de entender como tirar balones fuera, como si quisiera evitar que le pregunten a cada rueda de prensa por el mismo tema. Hace tiempo que su representante, Jorge Berlanga, negocia la renovación que, salvo sorpresa mayúscula, debe anunciarse más pronto que tarde. La presencia del presidente Andy Kohlberg, al que se espera esta semana tras tener que retrasar su llegada a Palma por un tema burocrático, debe acelerar el anuncio.

El crecimiento de Augusto.

Sin hacer ruido, Augusto Fernández está completando un inicio de temporada espectacular en el año de su debut en MotoGP. Ayer, en el circuito de Le Mans, donde se impuso el curso pasado, se quedó a las puertas del podio. La cuarta plaza sabe a gloria en un año que es de aprendizaje para el piloto de Sencelles. Piloto seguro, de momento ha puntuado en todas las carreras, el primer paso para ser regular.

Una gran oportunidad para el Palma Futsal.

Conseguida la Champions, el primer trofeo de su historia, el Palma Futsal se ha encaramado al liderato de la Liga regular a falta de una jornada. Si no aparece la tan temida relajación, el equipo de Vadillo tiene ante sí una gran oportunidad de conseguir un doblete histórico.