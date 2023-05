Tolo Leal: «Hemos dado voz a 25 mujeres que se jugaron la vida por el deporte»

Más de 25 historias de superación. ‘Heroínas a través del deporte’ son las vivencias de deportistas pioneras que marcaron un punto de inflexión en la época en la que ser mujer deportista era de valientes. Eso es lo que ha logrado plasmar en su primer libro, publicado por Ediciones JC, el mallorquín Tolo Leal (Estellencs). A lo largo de 223 páginas el periodista desgrana artículos que forman parte de la historia del deporte. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, completando su formación en Florencia y Birmingham, Leal trabaja en los servicios informativos de IB3 Televisió.

¿Qué le ha motivado a recopilar estar historias en un libro?

Los motivos son varios. Queríamos buscar una temática principal que hiciera de eje vertebral del libro. Y después de buscar varios artículos, y ver que muchos no habían salido a la luz, dimos voz a 25 mujeres que se jugaron la vida por el deporte. En realidad, hay algunas historias más breves, son historias de mujeres pioneras en sus deportes, como, por ejemplo, la primera que participó en una maratón o la primera que corrió un gran premio de Fórmula 1. Hay historias de superación, y sobre todo en cada artículo queda reflejado que las mujeres se encontraban delante de unas barreras que fueron las primeras en saltar.

¿Cómo se ha hecho la recopilación? ¿Ha buscado una mujer en cada deporte o ha dado más importancia a la historia por delante de la disciplina deportiva?

Se han utilizado historias de superación ya que hay varias relacionadas con el atletismo. No hemos buscado que cada deporte tuviera una historia, ha sido por el hecho de cómo superan las adversidades las mujeres de los artículos. Hay historias muy personales, muchas mujeres se encontraban en países islámicos donde el fundamentalismo hacia el hombre era tan alto, que las barreras eran todavía más altas sólo por el hecho de ser mujer. Si corrías te amenazaban de muerte.

En muchos de los relatos la bicicleta es parte fundamental de la historia, ¿Qué provocó el nacimiento de este artefacto?

Aunque no lo creamos la bicicleta fue uno de los estímulos más importantes para que la mujer pudiera participar en cualquier evento, ya no sólo en el ciclismo sino en otros deportes ya que favoreció que la mujer pudiera salir de casa, con una vestimenta más sencilla que ayudó a las mujeres a entrar en el mundo del deporte. En muchas historias la bicicleta es clave. Hay una frase que dice: «La bicicleta fue la primera herramienta que permitió emanciparse a la mujer en el mundo del deporte y poder llevar a cabo las primeras revoluciones feministas».

¿Con qué historia se queda?

Si tuviera que elegir entre algunas historias de las muchas que hay en el libro me quedaría con la de Sarita Estévez por todo lo que representó en la historia de mi profesión. Su historia es pionera, y sólo por lo que significó se merecía estar en esta recopilación.

¿Cuál es la historia de más superación?

La historia que me impactó más es la de Boulmerka porque resume perfectamente el libro y el papel de la mujer en el deporte hasta entonces. En su caso, una mujer, de color, que entrena a escondidas, amenazada de muerte, que aparece en el momento más importante de un deportista, compite y gana, y que luego es capaz de ser ejemplo para tantas que vinieron detrás. Para mí es la mejor historia de superación. «Ahora ya podéis matarme porque yo ya he hecho historia», dijo Boulmerka.

¿Cómo se encontraba el deporte femenino en España en el siglo XX ycómo la ve ahora?

La dictadura franquista tuvo un papel clave como no podía ser de otra manera. En España costaba mucho que una mujer pudiera participar en los eventos deportivos más importantes. Aun así, incluso en la dictadura, hubo mujeres que ganaron grandes competiciones y al estar pegada a Europa esa barrera ya se iba abriendo. Actualmente el deporte femenino está bien valorado en España, pero falta mucho por hacer.

¿Dónde fue más difícil la inclusión del deporte femenino?

En África. En países como Argelia era imposible que una mujer participara en alguna actividad que tuviera relación con el deporte, pero algunas lo consiguieron.

Mónica Marchante ha escrito el prólogo del libro. ¿Qué papel jugó como periodista a principios de los 90 en la televisión y en el periodismo deportivo?

Hace más de dos décadas que terminé la carrera de Periodismo y me acuerdo con mis compañeros idolatrar a Mónica. Yo no la conocía personalmente y al escribirla por el tema del prólogo enseguida me dijo que estaría dispuesta a participar porque le gustaba mucho la idea. Me dio algunos consejos y estoy muy agradecido por su ayuda. Mónica Marchante significó en aquellos años un salto de calidad en el periodismo deportivo muy importante. Fue un shock para mucha gente poder ver en la televisión a una mujer delante de la pantalla en un deporte tan masculinizado como el fútbol. Podía hacer perfectamente su trabajo, y abrió los ojos a muchas mujeres que querían ser periodistas deportivas y podían hacerlo mejor que los hombres. Fue un cambio importante, pero nos hemos habituado a ver a mujeres en los campos por su aspecto físico o sólo en los palcos, aunque eso también sea televisión. Aun así, ella fue un cambio y demostró que estaba para trabajar en las mismas condiciones que los hombres.

¿Quién es para usted Mónica Marchante?

Un referente, más allá de mi profesión. En mi opinión, es una de las mejores periodistas de nuestro país, y cuando se trata de entrevistar a alguien es la mejor. Siempre intenta trasladar mucho más que unas simples respuestas, siempre saca más información a personajes deportivos que apenas dan titulares. Esa tarea es muy complicada y siempre la saca adelante.

¿Qué esconde este libro para que la gente pueda disfrutar de Heroínas a través del deporte?

El libro sobre todo lo que trata de reflejar es que grandes mujeres han protagonizado grandes historias, también en el mundo del deporte. Y es que, hay gente que aun duda de ello y claro que lo han hecho. El problema es que, en muchas ocasiones, esas historias se han escondido o quedan en el olvido. Han pasado desapercibidas, voluntaria o involuntariamente. En el libro tratamos de dar luz a estas historias, pero sobre todo a inmensas deportistas para que todo el mundo pueda conocerlas y tenga fácil acceso a ellas. Y la gente pueda comprobar, y confirmar, que hay grandes historias deportivas protagonizadas por ellas.