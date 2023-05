Sin voz, preso todavía de la emoción incontenible de haber levantado el trofeo de la Champions League con el Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo se acordó de todos tras la final ante el Sporting. El entrenador del conjunto palmesano, tras llevarse muchos golpes por la maldición de la tanda de penaltis, reconoció que rezó para solicitar ayuda. «Hoy me ha dado por rezar porque necesitábamos una ayuda divina en la tanda. El deporte no podía ser tan cruel otra vez con nosotros», explicó.

Vadillo no quiso mirar en ningún momento la decisiva tanda de penaltis. «Ni me había enterado de que habían echado a Barrón. En la tanda de penaltis hemos ido trabajando con vídeo y hemos cambiado la portería. No sé ni cómo los hemos metido, no lo he visto», reconoció.

El técnico jerezano felicitó a todos los miembros del club, desde Miquel Jaume hasta los trabajadores. «Siento una alegría muy grande por ver a tanta gente contenta empezando por el presi, Miquel Jaume, que estará disfrutando del momento. Me alegro mucho por toda la gente que trabaja en el club. Quiero felicitar a los jugadores que han hecho que esto sea posible. Tenemos unos huevos muy gordos: nos dan palos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Gracias a Dios después de ocho tandas de penaltis hemos ganado. Se machacaba mucho al equipo porque no gana y hoy se ha hecho», reivindicó.

«Estoy muy contento por todas las áreas, gente que lleva mucho tiempo, especialmente Tirado, todo lo que ha trabajado, todo lo que ha tenido que lidiar después de la pérdida del presi y quedarse al mando del club. Nadie apostaba por nosotros y por la continuidad del club. El año pasado jugamos dos finales y una nos dio la opción de entrar en Champions. El trabajo continúa y estamos en el buen camino», añadió.

A pesar de la euforia, Vadillo marcó el camino a seguir por el Palma Futsal. «Hay que celebrar el título y descansar. Lo haremos hasta que creamos oportuno y a partir de ahí a pensar en el partido del sábado. Tenemos que apurar nuestras opciones, a ver si somos capaces de quedar primeros en la liga regular. Si nos quedamos parados en pensar que hemos ganado la Champions, en el playoff nos iremos fuera rápido», concluyó.