Cartulina Morada: Tenía que ser así

Estaba escrito. Tenía que ser así. El Palma merecía conseguirlo de una forma heroica, con sufrimiento y en la tanda de penaltis. ¡En la jodida tanda de penaltis! El destino le tenía reservado que su primer título, el mejor posible, lo ganara en casa, ante su gente. Lo merecía su afición, siempre entregada, siempre rendida. Lo merecían sus jugadores, con demasiadas finales a su espalda pero ninguna alegría. Lo merecía su entrenador, Antonio Vadillo, a quien el destino le tenía guardada la victoria más importante. Y por supuesto también lo merecía José Tirado. Al final te callaron la boca, amigo.

El ninguneo de la RFEF: La sorpresiva ausencia de Luis Rubiales en la final del Palma Arena

Capítulo aparte merece la ausencia del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la final de la Champions que disputaba un equipo español. No es una ausencia cualquiera. O es que la fiesta se alargó demasiado el sábado en Sevilla tras la final de la Copa o es que algún imprevisto, que estaría bien que se explicara, interfirió en su agenda. Obviamente los indicios me hacen pensar que la acertada es la segunda opción. Casi dos días tardó la cuenta oficial del ente federativo en felicitar al conjunto mallorquín por su pase a la final, bastante más de lo que demoró en su día en presumir «por la gestión realizada por Luis Rubiales para que el torneo más prestigioso de este deporte se decida en la isla balear», una afirmación que, dicho sea de paso, dista bastante de la realidad. Y curioso también es, cuanto menos, que hablen ellos mismos del «torneo más prestigioso de este deporte» cuando la liga española que gestiona la propia Federación fue incapaz de aplazar la jornada, como sí hizo la portuguesa, para que cinco partidos de la máxima competición española no coincidieran este pasado viernes con la semifinal disputada frente al Benfica. Hubiera sido un bonito gesto y la decisión más coherente.

Estrellitas: Alguien debería recordarles a los jugadores que el fútbol es de los aficionados

Hace justo una semana varios aficionados del Leeds United, entre ellos algunos niños, estaban esperando a los jugadores en su hotel de concentración y ninguno de ellos tuvo el detalle de detenerse ni saludar a ninguno de los seguidores. Un vídeo que se hizo rápidamente viral en las redes sociales y que fue duramente criticado por la inadmisible conducta de sus protagonistas. Lo curioso es que solo cuatro días después, fueron los jugadores del Racing de Santander, en otra escena casi calcada pero en esta ocasión colgada por el mismo CM del equipo, los que pasaron olímpicamente de un joven aficionado que les esperaba con toda la ilusión del mundo a las puertas del hotel. Que lo colgara el propio club demuestra lo interiorizado que tiene la entidad este tipo de comportamiento por parte de sus futbolistas. Quizás alguien debería recordarles a todas estas estrellitas que no han empatado con nadie y que el motor del fútbol a día de hoy siguen siendo los aficionados que siguen a sus equipos, tanto en las buenas como en las malas. La imagen que dan es lamentable e inadmisible. Quizás Kang In Lee podría darles unas clasecitas de cómo un futbolista debe tratar a sus seguidores.