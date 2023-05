Tal y como apuntaban los partes, el viento se hizo de rogar en la bahía de Palma pero no impidió que el Comité de Regatas diese el bocinazo de salida para una emocionante jornada final de la PalmaVela. La cita que organiza el Real Club Náutico de Palma, en la que han competido 110 barcos de 20 nacionalidades, cerró este domingo su décimo novena edición coronando a los campeones de las catorce categorías participantes.

Los vencedores de la 19ª PalmaVela son: Galateia (Maxi A), Stormvogel (Maxi B), Elena Nova (ORC 0-1), Scamp Three (ORC 2), Immac Fram (ORC 3), Just the Job (ORC 4-5), Ffinally (ORC Sportboat), Smerit (ORC A2 0-3), Blaumarina I (ORC A2 4-5), Team Balearia RCNP (J80), Capa (Dragón), Seljm (6 Metros), Marigan (Época) y Little Thila (Espíritu de Tradición).

Los favoritos sentencian la victoria en Maxi

No hubo sorpresas entre la flota de Maxi A. El Galateia de Chris Flowers, que cuenta con David M. Leuschen a los mandos, selló su carta victoria parcial este domingo en la bahía de Palma, logrando un total de cuatro primeros y descartando el tercer puesto anotado que le permite vencer con cinco puntos de ventaja sobre el Magic Carpet de Sir Lindsay Owen, que fue segundo. El bronce final se lo llevó en esta ocasión el Vera que patronea Nicolás González.

Los Maxi B también terminaron sin cambios en cabeza y el Stormvogel de Ermanno Traverso pudo confirmar su triunfo con una segunda posición anotada en la última prueba, adjudicándose así el título por delante del Atalante de Romain Mouchel, que firmó hoy un primero y termina en la segunda posición de la tabla. Por detrás, se lleva el tercer puesto el Anima II de Christian Hentschel.

Jornada definitiva para la flota de ORC

En la división de cruceros de mayor eslora, ORC 0-1, el Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz revalidó el título de la PalmaVela este domingo después de firmar un tercero empatado con el Urbania de Tomás Gasset. Con este resultado y gracias al primer puesto anotado en la primera manga, el Swan 42 de Plump y Sanz vence con medio punto de ventaja sobre el Pez de Abril de José María Meseguer, que ascendió desde la cuarta hasta la segunda posición de la general. En la tercera posición finaliza el Nadir de Pedro Vaquer, que partía este domingo desde la quinta posición.

En ORC 2 la última jornada provocó un vuelco en el podio, resultando vencedor de la general el Scamp Three de Maciej Gnatowski, que partía desde la tercera posición del podio provisional. Segundo fue finalmente el M8 de José Luis Francés y tercero terminó el Modul-Laplaza Assesores de José Luis Francés. Fue sin duda la división más apretada, y es que los tres equipos finalizaron con triple a cuatro puntos.

En la clase ORC 3, el empate con el que partían los dos equipos de cabeza se resolvió a favor del Immac Fram de Kai Mares, que se proclama vencedor gracias a la victoria en el último asalto por delante del Viking IX de Erik Tejedor, segundo en la general. Les siguió en el tercer puesto el Santina de Thomas Rudewald.

La disputa de la última prueba en la bahía supuso la entrada en juego del descarte para la flota de ORC 4-5, lo que permitió al Just The Job de Scott Beattie deshacerse del cuarto puesto anotado ayer y recuperar la primera posición de forma definitiva. Por detrás, el segundo puesto fue finalmente para el Tres Mares que patronea Juan Escandell y tercero finalizó el local Mestral Fast de Jaime Morell.

En la división Sportboat el Ffinally de John Walker se despidió de esta edición con dos victorias parciales que le facilitaron el triunfo final por delante de Flying High de Harris y del Abracadabra de Mark Sadler, segundo y tercero respectivamente.

Otra de las clases en la que la última jornada se saldó con cambios en el podio fue ORC A2 0-3, y es que la victoria se la adjudicó el barco que ocupaba ayer la segunda posición, el Sopu Tres de Jorma Nuutinen, mientras que en el grupo ORC A2 4-5 el triunfo, con dos primeros puestos en su casillero, fue para el Blaumarina I de Miguel Roig.

Team Balearia RCNP, Seljm y Capa, vencedores en monotipos

En el área Alfa del campo de regatas la flota de monotipos sumó dos últimos parciales para los J80 y uno para Dragón y 6 Metros.

En J80, el Team Balearia RCNP de María Bover confirmó su buen estado de forma este domingo anotándose una nueva victoria parcial y un cuarto puesto que pasaba a convertirse en su descarte. Con estos resultados, el equipo local se proclama vencedor de la PalmaVela por delante del Iser de Manuel de Tomás y del Dorsia Covirán, que contó con José Azqueta al timón.

En 6 Metros el Seljm de Patrick Monteiro no dio opción a la flota y volvió a sumar un primero en la primera manga del día, parcial que le permitía asegurarse el título final descartando la última prueba en la que no compitió. Le siguieron en el podio el Momo de Dieter Schoen con la plata y el Ginkgotoo de Jan Eckert, que fue tercero.

Por su parte, la victoria en la clase Dragón fue finalmente para el barco que partía este domingo desde la tercera posición, el Capa, que con Javier Schrek al frente sumó dos victorias parciales en la última jornada para llevarse el título de la 19ª PalmaVela. El Mr. Nova de Jorge Forteza cerró la cita en el segundo cajón y tercero terminó el Yeahnah que dirige Ben Kolff.

Marigan y Little Thila, ganadores en Época y Espíritu de Tradición

En Época no hubo cambios en lo más alto del podio y el Marigan de Tim Liesenhoff sentenció la regata con otro primer puesto, acumulando tres victorias de las tres posibles y llevándose el título por delante del Le Temps Perdu de Nelsson Hausmann y del Freda de Miguel Rigo.

La flota de Espíritu de Tradición no pudo finalizar la última prueba puesta en marcha y el triunfo definitivo se lo lleva el local Little Thila de Marcus Schiermann. Por detrás, el segundo puesto va a parar a manos del Legolas de Jens Ricke y tercero termina el Micanga de Mateo Grimalt.