El entrenador del Atlético Baleares, Jose Antonio Garcia, Tato, ha explicado este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad B que su renovación queda pendiente hasta que no termine la temporada: “Hasta que no estemos salvados, yo particularmente lo tengo parado”. El mallorquín ha destacado que depender de uno mismo es muy importante. “Dependemos de nosotros mismos, por tanto, si hacemos nuestro trabajo no tendremos que estar pendientes de los demás". El Baleares recibe este domingo a la Real Sociedad B con tres puntos de ventaja sobre el descenso a falta de cuatro jornadas para acabar la temporada.

Sobre el partido, que comenzará a las 12 del mediodía, Tato ha declarado que será muy difícil jugar contra un equipo que sabe tener la pelota. “Son una plantilla que con balón es muy buen equipo, son jugadores que han participado con el primer equipo de Imanol”. Tato ha destacado que será un partido complicado pero que siguen con la misma idea. “La mentalidad es la misma que la del primer día, sacar los máximos puntos en casa”. El club blanquiazul anuncia la renovación de Pastrana dos temporadas más, hasta 2025 El ex del Santanyí ha asegurado que la renovación de Pastrana hasta 2025 se debe a que los jugadores confían en el proyecto de la siguiente campaña. “La renovación de Pastrana es muy importante, esto quiere decir que el proyecto de la temporada que viene es muy bueno, porque para mí es uno de los jugadores diferenciales de este equipo, cuando está bien, es diferencial”. ℹ️ 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥



🤝 @pastrana_victor 𝗯𝗮𝗹𝗲𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱



✍️ El extremo renueva con el club dos temporadas más



🔗 https://t.co/YAhiZkfC32#DISFRUTAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/jsTVqXMz8G — Atlético Baleares (@atleticbalears) 5 de mayo de 2023 Por otra parte, Tato tiene sólo las bajas que ya tenía en en el encuentro ante el Sabadell. “Ahora mismo en la enfermería nos quedan los de larga duración que son Josep Jaume y Forniés pero el resto, en principio, contamos con todos”, ha mencionado. La nota positiva es el más que probable regreso de Tropi y Hugo que junto a Bilal se espera al último entrenamiento de este sábado para decidir si finalmente entran o no en la convocatoria. Además se espera la vuelta de Miguelete tras cumplir un partido de sanción por la acumulación de tarjetas amarillas.