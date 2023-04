Lejos de retractarse o de dar un paso atrás, después de mil críticas por quejarse del estado seco del césped de Getafe y de aludir a la falta de costumbre de sus futbolista de jugar bajo la luz del sol a las 16.15 horas de la tarde, Xavi Hernández reafirmó sus palabras del domingo, anterior, reivindicando sus argumentos. "Por más memes que me hagan, el sol me molesta y lo diré siempre", repitió. El Barça-Atlético se disputa a la misma hora este domingo.

Sostuvo Xavi con una larga intervención esa vieja reclamación que le ha hecho pasto de críticas y ridiculizaciones. "La superficie es fundamental en el juego", opinó, exponiendo ejemplos de otros deportes en los que se mantiene un estándar idéntico en todos los estadios o pabellones. En el fútbol también está delimitada la altura del césped dentro de unos márgenes. En la Champions hay un tiempo mínimo de regado del terreno de juego.

💥 Xavi, el sol y el césped: "Por más memes que me hagan, el sol me molesta y el campo seco no nos beneficia. No voy a parar" pic.twitter.com/tR97ITykav — MARCA (@marca) 22 de abril de 2023

Xavi afirmó que se siente impelido, desde su posición de entrenador, a exigir que en el fútbol haya "una norma para la superficie" en aras del espectáculo. "No me tengo que callar", afirmó, negando que esas protestas expresadas en Getafe tuvieran que ver con el resultado final, en el que el Barça no ofreció su mejor versión y fue incapaz de superar el 0-0 inicial.

Convicciones profundas

"En el golf, si el césped no está bien, no se juega; en el tenis, si llueve, se para el partido; [en el baloncesto] si está mojado cuando tira Lebron James, pasa el de la mopa... y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? ¿A quién beneficia esto?", se preguntaba, insistiendo en que no era una pataleta por el decepcionante resultado. "Si queremos espectáculo vamos a cuidar al superficie", dijo.

Pero él seguirá con sus convicciones, más profundas que eventuales. "¿Que nos perjudica el sol? Claro, porque se seca el campo. No nos gusta Lo diré hoy, mañana y la semana que viene, después de 200.000 memes más, me da igual, no voy a frenar", concluyó, después de haber designado Xavi a otro destinatario para plantearle el quid de la cuestión: "La pregunta es para Quique y por qué no regó el campo y por qué estaba más alto de los habitual".