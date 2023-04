El Inter Ibiza impugna la final que le dio el ascenso a Tercera al Alcúdia

El Inter Ibiza va a interponer un recurso en el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de les Illes Balears para impugnar el partido disputado este domingo frente al Alcúdia, correspondiente a las eliminatorias de campeones por el ascenso a Tercera División. El club ibicenco, cuyo primer equipo cayó en los últimos minutos del descuento por 1-0, reclama en su escrito que el conjunto mallorquín realizó cuatro ventanas de cambios durante el tiempo de juego cuando solo están permitidas tres, sin incluir las que pueden efectuarse en los descansos del partido, el periodo entre el final del partido y el inicio de la prórroga y el descanso de la prórroga.

El Inter Ibiza se apoya en el acta arbitral del colegiado Daniel Hidalgo Fuster para impugnar la final ante un Alcúdia que realizó cuatro sustituciones interrumpiendo el juego en otras tantas ocasiones, algo que no permite el reglamento, en los minutos 58 (Llorenç Serra por Carles Cortés), 88 (Bartolomé Carmona por Pedro González), 114 (Jaume Mairata por Adrián Núñez) y 120 (Pablo González por Francesc Villamayor) de partido.

El reglamento general de la FFIB, en su apartado sobre las finales por el ascenso, recuerda a los equipos participantes que «tanto el descanso del partido, el descanso entre el final del partido y el inicio de la prórroga (en caso de haberla), y el descanso de dicha prórroga, no cuentan como ventanas de cambios, siendo las máximas permitidas 3».

Por su parte, el equipo dirigido por Carlos Fourcade realizó hasta seis sustituciones repartidas en tres ventanas durante la disputa del encuentro (minutos 18, 53 y 59 con dos cambios), y dos más al término del tiempo reglamentario (minuto 91) y en el descanso de la prórroga (minuto 106).

A pesar de todo, Carlos Fourcade no se mostró demasiado optimista respecto al resultado del recurso que prepara su abogado. «Hablé con la federación y me dicen que como mucho puede haber una sanción económica. Que yo tenía que haber sabido eso. ¿Es una broma? A mí me gusta ganar los partidos en la cancha, pero me condicionaron mucho las dos lesiones que sufrimos, y en la prórroga estuvimos todo el primer periodo con uno menos porque ya había agotado las tres ventanas. Si llego a saber que es una sanción económica, hago más cambios», ha explicado este lunes a Diario de Ibiza, del Editorial Prensa Ibérica, grupo editor de Diario de Mallorca.