La carambola no fue posible. El ConectaBalear Manacor no disputará este año su tercer play-off por el título consecutivo tras caer ayer ante el Río Duero Soria (3-0). Los pupilos de Lluís Enric Molada no dependían de sí mismos, precisando una victoria y que el Arenal Emevé, su rival directo, cayese en Son Moix. El Club Voley Palma, ya salvado matemáticamente, dio muestras de su profesionalidad y se impuso a los gallegos (3-1).

Mal empezaron las cosas para los manacorins, con la baja de su central Joaquín del Pueblo, que encajaron un correctivo en los dos primeros parciales (25-10 y 25-15) y no mejoraban las sensaciones en el arranque del primer set (13-9). Pudo reaccionar el ConectaBalear, llegando a disfrutar de dos puntos para forzar la cuarta manga, pero no lo aprovechó (26-24). 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓| 🏐❗️⁣⁣⁣⁣⁣



Por su parte los de Ciutat cerraron su temporada más convulsa en la Superliga regalándole un triunfo a su afición (25-21, 22-25, 25-17 y 25-23). El opuesto Toni de la Rosa fue el máximo anotador de los suyos con 19 puntos, cuatro de ellos de servicio, seguido por los receptores Abel Bernal y Renzo Cairús, con catorce cada uno. El ConectaBalear finaliza la temporada en novena posición, con 26 puntos, mientras que el Voley Palma es décimo, con 16.