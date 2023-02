El Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla investiga, tras una denuncia de LaLiga, el posible amaño del partido de primera ronda de Copa del Rey entre el Huracán Melilla y el Levante, disputado el pasado mes de diciembre de 2021 con un resultado de 0-8 a favor del club granota.

Según ha comunicado la institución que preside Javier Tebas, "LaLiga recibió información de un confidente anónimo a través del correo de denuncias integridad@laliga.es creado en 2015 por el departamento de Seguridad e Integridad. Tras esa información, LaLiga denunció los hechos ante el Centro Nacional Policial para la Integridad en el deporte y las Apuestas (CENPIDA) y se abrió una investigación en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, que sigue en curso, y en la que se ha tomado declaración a seis personas, una de ellas un ex jugador del CD Huracán Melilla".

Todas las investigaciones se centran sobre las actuaciones de personas vinculadas al club local. "El Levante no tiene nada que ver", remarcan fuentes de LaLiga a este periódico, que explican que ni la Policía ni el juzgado investigan al club valenciano y que las actuaciones se centran en el equipo melillense.

Un exjugador

"Se ha llamado a declarar a ciertas personas, entre ellos a un chico que era jugador del Huracán, pero que hace año y medio que ya no pertenece al club. Lo relacionan con el club, pero no tiene nada que ver. No tiene por qué dañarnos", explica en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el secretario técnico del Huracán Melilla, Najim Bouyanzar.

El Huracán Melilla jugó aquella edición de la Copa del Rey, la 2021/22, en calidad de campeón de la liga preferente de Melilla. En la actualidad juega en Tercera División, donde es colista del grupo 9, con una victoria y un empate en 22 partidos, en los que ha marcado cuatro goles y encajado 74.