Cuadra Fernández, árbitro de fútbol: «Lo que pasó en el Independiente-Calvià es solo un reflejo de la sociedad que vivimos»

Dicen de Guillemo Cuadra Fernández (Madrid, 1984) que es el árbitro más ‘malote’ de LaLiga. El colegiado del comité balear, que antes de dedicarse profesionalmente al arbitraje era profesor, es el que más amonesta de la competición. Pero además de tarjetas, Cuadra Fernández también reparte valores. El trencilla es uno de los deportistas seleccionados por el Consell de Mallorca para impartir charlas de formación entre los jóvenes y hablar de la importancia que tienen los valores en el deporte.

Antes de ser árbitro profesional fue profesor y aquí está, hablando de deporte en las aulas. ¿Se siente como pez en el agua?

La verdad es que sí. Es una campaña, la de ‘Els valors de l’esport’, con la que paso mucho gusto e intento sacar siempre algo de tiempo para participar en ella, aunque he de confesar que lo hago menos de lo que me gustaría. Considero que es muy importante la labor que se hace en los centros educativos y si nosotros como deportistas podemos trasladar los valores con los que convivimos en el día a día a los más pequeños y todo eso sirve de algo, creo que nos podemos dar por contentos.

A cualquier deportista le encanta ser el foco de atención, sin embargo ustedes huyen precisamente de eso.

Es curioso, pero sí. Siempre se entiende que el deportista profesional es alguien a quien le gusta acaparar los focos y la atención. Nosotros, los árbitros, también somos deportistas profesionales, pero somos justo el ejemplo contrario. Yo lo que espero siempre al día siguiente de un partido es no aparecer en ningún medio de comunicación. Por desgracia, generalmente solo se habla de nosotros cuando las cosas se hacen mal o se está disconforme con nuestras decisiones. Estamos acostumbrados a ello, es muy raro que alguien rompa una lanza a favor de un árbitro, pero cuando te metes en este mundo creo que sabes a lo que te atienes.

Ponen en valor actitudes como el respeto, el trabajo o la igualdad, pero queda patente que, sobre todo en lo que se refiere al primer aspecto, queda mucho por hacer.

Es una pena pero es así, supongo que haces referencia a lo que pasó el otro día en el partido entre el Independiente y el Calvià. De todas formas, vivimos en una sociedad en la que hay episodios de este estilo en cualquier ámbito de la vida. Nosotros nos fijamos solo en el fútbol, pero basta con encender la televisión para darte cuenta de la sociedad en la que vivimos. Muchas veces se pone el foco en el fútbol porque parece que es ahí donde pasan todas las cosas, pero al final es solo un reflejo de la sociedad. Lo que pasó el otro día es simplemente eso.

En una situación así, ¿cómo debe reaccionar un árbitro? ¿Se le puede culpar por lo que pasó?

Todo lo contrario. De hecho, en el caso concreto de dicho incidente, me consta, porque estoy en continuo contacto con la Federación balear, que ambos clubes han valorado muy positivamente el trabajo que hizo el colegiado del encuentro. Nunca está de más el reconocer que, ante una situación límite y muy desagradable como la que se vivió el otro día, hubo un árbitro que intentó inculcar de la mejor manera y la más justa los valores en el deporte.

¿A un árbitro se le prepara para situaciones de este estilo?

La verdad es que son circunstancias que no se dan muy a menudo y por lo tanto no tenemos tanta experiencia para gestionarlas. Es más, creo que una característica muy positiva de los árbitros es saber responder de manera correcta en situaciones extremas o inesperadas. Cuando tú te preparas un partido, intentas mentalizarte para ver cómo actuarías si pasase esto o lo otro. Hay un trabajo detrás muy importante y esa labor es la que lleva a que luego, aunque las cosas se puedan desmadrar, sepas actuar más o menos de manera correcta. Por suerte, aunque hay ejemplos, no es cada fin de semana que te encuentras con este tipo de violencia en un terreno de juego, pero ante todas estas situaciones los colegiados tienen que intentar formarse. Yo creo que en este caso en concreto hay que poner en valor el trabajo que hizo el colegiado porque se vio obligado a responder de forma casi inmediata ante una situación que no le había tocado nunca vivir.

¿Y a usted? ¿Le ha tocado vivir algo parecido?

Mira que llevo muchos años arbitrando, unos 20 ya, pero lo cierto es que nunca me ha tocado vivir una situación tan fuerte o extrema como la que se vivió este pasado sábado en el campo del Independiente. Es verdad que quizás esta nos llama más la atención porque el momento está registrado y existe una grabación. Las imágenes han dado la vuelta a España... Quizás son cosas que antiguamente pasaban o te contaban, pero tus ojos no las veían y entonces parecía que no eran tan graves. Yo no recuerdo algo así, pero sí me ha tocado dirigir partidos en los que el ambiente era hostil y adverso. De ahí a que se llegara a ese contacto físico tan extremo hay un trecho.

Entonces, ¿hemos empeorado como sociedad o el problema es que ahora se graban las cosas?

La única realidad es que ahora se ve más, pero desconozco si eso responde a que cada vez vamos a peor o es que ahora está prácticamente todo registrado. A mí me cuentan muchas historias de todo lo que pasaba antiguamente y son auténticas barbaridades. No sé muy bien si estamos o no mejorando como sociedad, a veces me planteo esa duda. De todas formas, lo único que tengo realmente claro es que quedan muchísimas cosas que mejorar. Mientras sigan pasando este tipo de episodios es que todavía queda mucho trabajo por hacer. En el caso de la FFIB sé que se está trabajando mucho sobre todos estos incidentes. Existe una comisión que se reúne periódicamente y en la que intentamos encontrar la solución más adecuada para todos estos problemas. ¿Si estamos mejor o peor que antes? Pues a veces me parece que sí, pero luego te encuentras casos como los de este fin de semana y entonces te diría que no.

En el programa del Consell forman a los jóvenes sobre los valores en el deporte, ¿sería quizás más necesario inculcarlos a sus progenitores?

Hablé de este tema precisamente el otro día que coincidí con un compañero que es profesor y me decía que los que han cambiado en esta sociedad no son los alumnos, sino los padres. Es muy importante el papel que tienen estos en la educación y el desarrollo de sus hijos, casi igual o más que el trabajo que se hace desde las aulas. Al éxito absoluto no vamos a llegar, eso lo sabemos, pero debemos acercarnos lo máximo posible.