El luso Nuno Costa, gallego de adopción y un clásico del circuito de carreras populares de la comunidad, se enfrenta al repecho más duro. El deportista ha recibido una sanción de cuatro años sin competir por parte de la Federación Portuguesa de Atletismo (FPA) tras un positivo por cocaína que él desmiente con vehemencia: “Nunca consumí ni esa ni otras drogas, y nunca las consumiré jamás”.

El tres veces ganador de la Vig-Bay se ha empeñado en demostrar su inocencia. Las autoridades deportivas de su país le han ofrecido rebajar el castigo hasta dejarlo entre uno y tres meses en el dique seco si admite que consumió la sustancia para uso lúdico y no para mejorar su rendimiento. Él lo rechaza de plano. “Cuando morimos lo que queda aquí es el nombre”, afirmó en Radio Galicia.

La federación lusa hizo pública la semana pasada la situación de Nuno Costa, residente en Sigüeiro y ahora alistado en la SD Compostela. El control se efectuó en abril en Portugal y la sanción figura en la web de la FPA de 12 de agosto de 2022 a 11 de agosto de 2026. Costa sería reincidente. En los archivos de la FPA se consigna una primera sanción por EPO de dos años, del 19 de marzo de 2011 a abril de 2013. El atleta siguió compitiendo en Galicia hasta finales de 2022.

Costa revela ahora que mes y medio después del positivo contactó con el Instituto de Ciencias Forenses “Luís Concheiro” de la Universidad de Santiago para realizarse una prueba. Después de entregar un mechón de pelo, el laboratorio tardó dos días en darle el resultado: sin rastro de cocaína ni de otras sustancias en los tres meses anteriores a hacerse la prueba. Su positivo se había detectado en un control de orina. Los científicos de la USC le explicaron que con toda seguridad tuvo que ser por contaminación cruzada de la muestra. Le indicaron que se trata de un valor tan bajo que ni siquiera debería considerarse sancionable.

Vía judicial

El atleta envió el resultado a la FPA, que no se mostró muy receptiva: “Me dijeron que no conocían ese laboratorio”. Ofreció, entonces, la posibilidad de repetir el análisis en el centro que las autoridades deportivas de su país considerasen, pero parece que finalmente tendrá que demostrar su inocencia por la vía judicial.

“Espero competir muy pronto”, aseveró Nuno Costa, que cuenta con un amplísimo palmarés en carreras gallegas y también en su país de origen. La SD Compostela le ha mostrado su apoyo, pero han acordado que se mantendrá apartado del equipo mientras no se resuelva una situación que le ha llevado a ver las dos caras de los que rodean al deporte, sobre todo en redes sociales. “Sirve para ver la gente con la que puedes contar y también para ver quién son tus enemigos”, declaró en la citada entrevista en Radio Galicia.

La última victoria

El último gran triunfo de Costa se produjo en la San Martiño de Ourense, el 21 de noviembre de 2022. Una semana después participaba en el Memorial Belarmino Alonso, que también había ganado anteriormente aunque esta vez se retiró.

Joaquín Pérez, del Comesaña, ha escrito: “Siempre he repudiado el dopaje en el atletismo y todo tipo de trampas en el deporte en general y me mantengo en mis principios. Hoy me he enterado de las sanciones de dos atletas, Clarisse María Pinho Cruz (a quien en 2016 tramité su licencia GA 768564 por el Comesaña Sporting Club) y Nuno Filipe Ribeiro Pinta da Costa “Nuno Costa” con licencia GA 765858 en vigor por el S.D. Compostela Atletismo, y por supuesto muestro públicamente mi más firme condena a su antideportiva conducta”.