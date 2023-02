Otro éxito del mallorquín Joan Sastre

Joan Sastre tiene muchos motivos para sonreír, aunque tenga rota la muñeca. El escolta mallorquín del Lenovo Tenerife sumó el domingo un título más a su fabuloso palmarés al conquistar la Copa Intercontinental tras tumbar al Sao Paulo brasileño en una final en la que se lesionó (68-89).

El inquer, de 31 años, estará entre dos y tres meses de baja después de las pruebas efectuadas este lunes. Todo sucedió cuando, al provocar una falta en ataque de Coelho, apoyó mal su muñeca derecha en la caída, lo que le obligó a ser sustituido con evidentes síntomas de dolor y con el claro presagio de que su queja no era baladí. «Todo dependerá de las primeras seis semanas porque por suerte no se le ha desplazado el hueso y ya eso evita el quirófano. En principio entre las ocho y diez semanas no se las quitará», confesó este lunes Aniano Cabrera, director deportivo del conjunto canario.

No obstante, el internacional, que había anotado tres puntos en los nueve minutos que había jugado hasta lesionarse, tuvo tiempo de celebrar el triunfo con sus compañeros en el vestuario del Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna a pesar de llevar un aparatoso vendaje.

Sastre podrá presumir de un nuevo éxito en su carrera que se inició de niño en el Bàsquet Inca. De ahí se marchó al Básquet Mallorca e ingresó en el Centro de Tecnificación de les Illes Balears (08/09). En 2009 dio el salto al Cajasol, donde permaneció cinco campañas hasta el año 2014, momento en el que el escolta fichó por el CAI Zaragoza (14/16), donde fue un referente. En 2016 se marchó al Valencia Basket, donde logró el título de campeón de la ACB, de la Supercopa Endesa y de la Eurocup, un currículum que completan dos subcampeonatos de la segunda competición europea, con el Cajasol y el Valencia.

En julio de 2021 cambió de aires para fichar por el actualmente llamado Lenovo Tenerife, donde ha engrosado todavía más su palmarés. La pasada campaña conquistó la Champions League de la FIBA y ahora en 2023 ya puede presumir de la Copa Intercontinental de la FIBA. A esto se suman los títulos conseguidos con la selección española, con un bronce en el Europeo sub-19 de Croacia (2010) y oro en Bilbao (2011) y un bronce con la absoluta en el Eurobasket de 2017. La Federació de Basquet de les Illes Balears felicitó ayer en las redes sociales a Sastre, todo un orgullo para el baloncesto isleño.