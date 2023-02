¿Penaltis? No, por favor... Hasta nueve tandas ha perdido el Mallorca Palma Futsal desde 2009, cuando ya estaba instalado en la elite. El equipo mallorquín ha visto escapar ocho eliminatorias y un título desde el punto fatídico.

Las tres primeras tandas perdidas para un club con una trayectoria no excesivamente larga –se fundó en 1998– no dejaron de ser una anécdota. «El fútbol (sala) es así», debieron pensar aficionados, directivos, técnicos y jugadores entre 2010 y 2016, pese a que esas eliminatorias les impidieron un ascenso a Primera, quedar fuera en unos cuartos de Copa de Rey o no avanzar en los playoffs de Liga.

El Barça, cuatro veces verdugo

Pero desde 2019 la sensación es la de que al Palma Futsal le persigue una maldición. Y todas, curiosamente, con Antonio Vadillo en el banquillo. Y con el Barça siendo el verdugo en la mitad de las tandas de penalti; fueron tres ocasiones, siendo la más traumática la que en 2022 impidió al equipo mallorquín hacerse con el título de la Supercopa.

Además del Barça (cuatro eliminaciones), el Movistar Inter ha dejado en la cuneta dos veces a los mallorquines. El Betis, en el tercer torneo nacional por importancia –Copa del Rey– les echó una vez. La última, y por ahora la más dolorosa al ser la más reciente, fue este pasado viernes, ante el Jaén y en Granada.

Las tandas de penalti