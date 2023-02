Otra vez los penaltis. Otra vez fuera a las primeras de cambio. El Palma Futsal se ha despedido de la Copa de España en los cuartos de final tras caer ante el Jaén Paraíso Interior en la tanda que debía decidir un partido que en el tiempo reglamentario había finalizado en empate a uno. Esto es una maldición, o un gafe insoportable, pero la realidad es que ya sea en los play-off por el título, la Supercopa o en cualquier torneo del KO, a los mallorquines la moneda siempre les sale cruz. Los errores de Mancuso y Fabinho han condenado a los verde pistaco a ver el resto de la competición desde las gradas en una tanda en la que los andaluces han estado impecables (2-4).

En un encuentro en el que se han puesto por delante, gracias a la diana de Mancuso, los mallorquines no han estado finos en ataque y han pagado la expulsión de Tayebi ya que solo han encajado en los dos minutos que han estado en inferioridad. Mati Rosa ha firmado las tablas y el marcador ya no se ha vuelto a mover hasta la fatídica tanda de penaltis.

El Palma Futsal ha estado demasiado espeso en la primera parte y ha llegado de forma esporádica a la portería de Espíndola. Ya se ha notado desde el principio ante un adversario que se ha mostrado con más intensidad, espoleado por los cinco mil hinchas que les apoyaban en las gradas, pero al que le costaba crear peligro. De hecho, Cléber ha intentado sorprender con un tiro lejano, pero la realidad es que la pelota estaba más en las botas de los amarillos. Barrón ha iniciado su recital con una gran parada a un tiro de César y, cuando parecía que el Palma estaba peor, ha llegado lo mejor. Una fabulosa combinación entre Cléber, Chaguinha y Mancuso ha puesto el 1-0 en el marcador. Un fantástico tanto que debía dotar de más confianza a los baleares, pero nada más lejos de la realidad.

El Jaén ha apretado el acelerador y solo el orden atrás de los de Vadillo le mantenía con ventaja en el marcador. César, en dos ocasiones, Brandi e incluso el portero Espíndola, han llegado a asustar, pero ninguna ocasión como la de Chino, que ha soltado un zurdazo que ha hecho temblar el larguero y Barrón, después, ha repelido con el pie el rechace tras el remate del rival. Chaguinha, en un error impropio de su talento, ha perdido la pelota y ha sido el meta cordobés el que le ha solucionado la papeleta ante el tiro de Mati Rosa. Eran los peores momentos del Palma Futsal, que estaba impreciso con el balón y demasiado a merced de un Jaén crecido.

⏰ 15' | 1-0



Los árbitros expulsan a Tayebi por doble amarilla por una dudosa jugada de la que se queja todo el banquillo mallorquín.

Expulsión de Tayebi

Hasta que ha llegado la expulsión de Tayebi, por segunda amarilla, en una falta difícil de entender. El banquillo de los de Ciutat se ha indignado, pero ya no había nada que hacer. Y el Jaén, cuando parecía que el Palma iba a resistir los dos minutos con un jugador menos sobre la pista, ha conseguido el empate. Mati Rosa ha soltado un fuerte tiro que ha despejado Barrón, pero el rechace le ha caído al argentino que no ha perdona. El pívot no ha celebrado el tanto por su pasado en Son Moix, pero la ha dado la vida a los suyos. Vadillo tenía que dar con la tecla porque hasta ha parecido una buena noticia que se llegara al descanso.

El Palma Futsal ha tenido otro aire en la reanudación, con las ideas más claras. Eloy Rojas y Rivillos ya han demostrado una declaración de intenciones con sus disparos, pero ha sido más clara la ocasión de Tomaz. Gran pase filtrado de Cléber y el cierre brasileño se ha estrellado con Espíndola. Vadillo quería más y ha dado entrada a Luan en lugar de Barrón para tratar de generar superioridad en los ataques y desconcertar al Jaén, que estaba sufriendo mucho más que en la primera parte. De hecho, el propio Luan ha probado fortuna con un obús que ha despejado el meta y el rechace se ha ido a las botas de Rivillos, que ha tirado desviado. Esto ya era otra historia. El Palma Futsal estaba demostrando personalidad, pero en el marcador no se reflejaba. Eso sí, Luan Müller se ha exhibido sacando la bota en un remate de Attos que ha dado tanto miedo como el de Míchel, que también ha despejado el cancerbero. El encuentro ha entrado en una fase muy intensa. Espíndola ha sacado un buen tiro de falta de Mancuso y el Jaén ha respondido con un chut de Renato que ha parado Luan.

El duelo estaba siendo frenético y Chino ha elevado las revoluciones con un chut que se ha ido al palo. Cléber ha querido dejar claro que ahí seguía con un tiro que ha dejado claro que Espíndola estaba muy entonado. Y Cléber, otra vez, ha protagonizado una gran jugada, pero su centro no ha podido ser cazado por Tomaz y la pelota ha caído al cuerpo del portero de los jienenses. Eloy Rojas, justo después, lo ha intentado con un obús que se ha topado con el meta. Luan, primero con un gran tiro, y después liderando una acción que Rivillos no ha podido culminar, ha evidenciado que el Palma Futsal quería ganar y no esperar a la tanda de penaltis. Pero no hubo tiempo para más. Mancuso y Fabinho han fallado sus lanzamientos y el Jaén es el que se ha metido en las semifinales.