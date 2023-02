Mario Rivillos, jugador del Palma Futsal: "El partido contra el Jaén va a ser una guerra"

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, 1989) sonríe cuando le hablan de la Copa de España. La ha ganado cinco veces, con el Movistar Inter y Barcelona, pero ahora aspira a hacerlo con el Palma Futsal.

¿Cuáles son sus sensaciones?

Son positivas porque venimos haciendo una temporada óptima, estamos en un buen momento, venimos de conseguir los tres puntos en Córdoba y, de cara a la Copa, la moral llega mejor. Lo afrontamos con ilusión y emoción. Venimos rodados desde agosto y estamos preparados para lo que viene.

Usted ha jugado diez Copas de España y ha ganado cinco. ¿Por qué es un torneo tan especial?

Es el torneo por excelencia de este país. Se juntan todas las aficiones, es un torneo en el que se ve un fútbol sala muy diferente porque a un partido puede pasar cualquier cosa, la gente se deja la final porque es ganar o te vas a casa. Estás fuera de tu pabellón, se hace en un campo neutral, son muchos alicientes, es bonito y especial y ojalá suene la campana y nos podamos traer la Copa.

Justo les ha tocado el Jaén, el equipo que está más en forma de la Primera División.

Y es el más copero de España. En esta competición sabe desenvolverse muy bien, la ha ganado dos veces y le gusta esta clase de torneo. A un partido puede pasar cualquier cosa, los dos hacemos una temporada buena, somos segundos contra terceros en la clasificación, el partido va a ser una guerra, porque ellos son un equipo batallador y el partido se decidirá por pequeños detalles. El que menos errores cometa es el que se lo va a llevar.

Ambos equipos se conocen muy bien.

Es un equipo guerrero, duro, que va al límite siempre y si le sumas toda la gente que se va a desplazar de Jaén a Granada, pues es un aliciente para ellos. Tenemos que estar preparados y con todos los sentidos puestos.

¿Por dónde pasa el partido?

Al final los partidos se ganan en defensa y, el que menos errores cometa, se lo llevará. Nosotros tenemos potencial también y saben qué clase de jugadores somos y nos tendrán que vigilar. Tenemos pólvora, somos un equipo muy contrastado, que trabajamos bien la estrategia y defendemos bien.

¿Les condiciona que en las gradas del Palacio de los Deportes de Granada haya unos tres mil del Jaén y solo 185 del Palma?

Ya sabemos que el Jaén desplaza a todo Jaén, vaya donde vaya. Nos da igual, lógicamente hubiera preferido que hubiera más gente a nuestro favor, pero esos 185 nos van a apoyar a tope y nos tocará luchar a contracorriente, contra el Jaén y sus aficionados.

¿Les resta presión el hecho de saber que tienen una ‘Final Four’ de Champions en mayo de cara a esta Copa de España?

Nosotros tenemos los pies en el suelo, con nuestro trabajo de hormiguita no renunciamos absolutamente a nada. Tenemos equipos para ello, que se ha hecho para intentar conseguir cosas importantes y, además de la buena dinámica, estamos a un partido de la ‘Final Four’ de la Copa del Rey, ya estamos en la de la Champions y en la Liga estamos muy bien. A ver cómo va la Copa, pero la temporada está siendo muy buena.

Hace años que el Palma Futsal sueña con ganar un título. ¿Siente presión?

No nos presiona, pero somos conscientes de que el club ha ido creciendo y reinventándose año tras año y ha estado rozándolo. Campañas anteriores han quedado subcampeones de Liga o de Supercopa, por ejemplo. Pues para eso estamos nosotros, para aportar lo máximo posible y pienso que hay un equipo para demostrarlo, para luchar por un título. Ojalá sea así.

Parece que lleve mucho más tiempo en el Palma Futsal porque su adaptación en su primera temporada ha sido muy rápida.

Es que me lo han puesto muy fácil, tanto los compañeros como Vadillo, que me dio esa confianza y tranquilidad que un jugador necesita. Me siento cómodo y feliz, y estoy disfrutando y espero que sea por muchos años más.

Usted que las ha visto de todos los colores en el fútbol sala, ¿es el Palma Futsal como se lo imaginaba desde fuera?

De aquí conocía a unos cuantos. Barrón y Eloy Rojas me contaban que se está muy bien, es un ambiente familiar y es así. En el Palma se respira tranquilidad, es un club serio y exigente a la vez y estamos disfrutando mucho.