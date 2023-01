Nadal-Djokovic, la batalla continúa

Con su victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas, el flamante campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, ha puesto la rivalidad que mantiene con Rafa Nadal desde hace tres lustros en el punto de partida. Con 35 años el serbio -cumple 36 en mayo- y 36 el mallorquín -37 en junio-, y disputado el primer ‘major’ del año, ambos aparecen en el histórico con 22 títulos de Grand Slam cada uno. Y la carrera por ser el mejor tenista de la historia no se detiene. Roland Garros, el torneo fetiche de Nadal, espera en el mes de mayo y todos los aficionados ya sueñan con una final entre estos dos colosos para desempatar y ampliar la leyenda.

Tanto Djokovic como Nadal se muestran infalibles en sus torneos preferidos. Diez de diez el balcánico en Melbourne, catorce de catorce el manacorí en París. Final que juegan en Australia y Francia, final que ganan, una gesta solo al alcance de muy pocos en la historia de este deporte. Solo Sampras (7), Borg (6) y Agassi (4) en el US Open, Wimbledon y Australia, respectivamente, han conseguido algo similar, aunque lejos de los números de los tenistas vigentes en el circuito.

Djokovic ha ganado su 22 Grand Slam por aplastamiento. Ha cedido solo un set en todo el torneo y con un aparatoso vendaje en su pierna izquierda que ha levantado más de una suspicacia, que no pasó inadvertida en el nuevo número uno. «Cuando me lesiono, todo se pone en duda, cuando se lesionan otros aparecen como víctimas», en un mensaje que parecía dirigido a su gran rival.

Djokovic, que ha ganado los doce partidos que ha jugado este año y ha sumado el título 93 de su carrera -uno más que Nadal-, recuperará este lunes el número 1 mundial (374 semanas) desbancando a Carlos Alcaraz, que no ha podido defenderlo en Australia, al estar lesionado. El tenista serbio sumará 7.070 puntos, 340 más que el joven murciano. Tsitsipas quedará tercero y Nadal, campeón el año pasado y apeado en segunda ronda por el norteamericano Mackenzie McDonald, bajará a la sexta plaza.

Nadal y Djokovic se han repartidos 16 títulos de Grand Slam desde 2018, con diez para el serbio

Después de la retirada de Roger Federer el año pasado, el pulso entre Djokovic y Nadal les ha llevado a dominar los Grand Slams repartiéndose 16 desde 2018. El serbio ha ganado diez, el último en Melbourne. Solo el austriaco Dominic Thiem (US Open, 2020), el ruso Daniil Medvedev (US Open, 21) y Carlos Alcaraz (US Open 2022) han impedido que el serbio o el isleño no hicieran un pleno en esos últimos cinco años, un dato estremecedor y que explica su dominio en el circuito pese a haber superado hace tiempo la treintena. En Australia, Nole encadena 28 victorias, invicto desde 2018, y con su triunfo de ayer es el tercer jugador más veterano en ganar en Melbourne, tras Ken Rosewall (37 años) y Roger Federer (36).

El balcánico domina sus enfrentamientos con el mallorquín por 30-29, pero en tierra los números se invierten, con 20-8 para Nadal

Lo más probable es que el desempate en ese pulso por ganar más Grand Slams se resuelva en París, dentro de 120 días, donde Nadal ha enfocado su objetivo, si ninguna nueva lesión, Djokovic o la aparición de algún joven tenista, con Alcaraz a la cabeza, lo impiden. Los números están del lado del mallorquín en París, donde se vio en una pista con Djokovic por última vez el año pasado, con victoria en cuatro sets. En Roland Garros Nadal gana 8-2 en sus duelos con el serbio, 20-8 en tierra, 11-7 en Grand Slam y 5-4 en finales grandes, para un total de 30-29 para el balcánico.

«No quiero parar, no tengo intención de hacerlo», anunciaba retador, Djokovic. Nadal recoge el guante. París espera.