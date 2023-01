Marjin Van Den Berg, ciclista neerlandés del equipo EF Education-EasyPost, ha estrenado este jueves en la Challenge Ciclista Mallorca su palmarés profesional al imponerse en el Trofeo Ses Salines-Alcúdia, de 158,6 kilómetros, con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 31 segundos tras superar una caída en una de las fugas del día.

Van den Berg, de 23 años, fue el más rápido en el reñido esprint final de la segunda prueba de la Gardens Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca, que reúne en las carreteras de la isla a 23 equipos profesionales, 8 de ellos de la categoría World Tour.

Le acompañaron en el podio el británico Ethan Vernon (Soudal Quik Step), segundo, y el eritreo Biniam Girmay (Intermarché CW), tercero.

El equipo español Euskaltel-Euskadi logró colocar a dos de sus corredores entre los diez primeros en llegar a la meta: Antonio Soto fue quinto y Carlos Canals, séptimo.

"Ha sido mi primer triunfo como profesional, espero que vengan muchos más", declaró Den Berg al finalizar una carrera condicionada, como la disputada ayer miércoles, por la lluvia intermitente y el frío.

"No soy un esprinter de grandes pelotones, pero en grupos como los de hoy me desenvuelvo muy bien. Ya venía con buenas sensaciones desde el campo de entrenamiento en los días anteriores. Ayer no disputé la prueba, pero la de hoy se adaptaba mucho mejor a mis condiciones", añadió Van den Berg, que anunció que abandona Mallorca para disputar el Gran Premio Ciclista La Marsellesa (Marsella).

El Trofeo Alcúdia-Ses Salines puso a prueba al pelotón con las ascensiones al Coll de Sa Batalla y Femenia y el veloz descenso hasta llegar a la meta.

Un grupo de cuatro ciclistas -entre ellos Van Den Berg, Alessandro Fancellu (EoloKometa Team), Luis Mate (Euskaltel Team) y Colby Langé (Project Echelon)- protagonizaron una escapada a la que también se unió Alejandro Franco (Burgos-BH).

El pelotón neutralizó ese primer intento de fuga, pero no pudo evitar la escapada en solitario del alemán Nils Polit (Bora-Hansgrohe), quién pedaleó en solitario durante muchos kilómetros hasta que fue alcanzado poco antes de llegar a Alcúdia.

Este viernes se disputará el Trofeo Andratx- Mirador d'Es Colomer (Pollença) de 160,9 kilómetros, tercera prueba de la Challenge Mallorca que finalizará el domingo.