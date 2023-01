Minuto 91: Ganar aunque sea aburriendo, fin del debate en Son Moix

Lo dijo en su día el añorado Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar. Es lo único que importa en el deporte de competición. Y por supuesto en el Mallorca. Si al final del partido el equipo suma los tres puntos ante el Valladolid, en un encuentro infumable por lo que a espectáculo se refiere, y frente al Celta, en una primera parte también para olvidar, eso es lo único que importa. No hay debate en Son Moix entre una afición que prioriza los 25 puntos a una jornada del final de la primera vuelta al fútbol espeso que ofrece el equipo. Y es que se viene de un sufrimiento infinito la temporada pasada. Hay una práctica unanimidad en que el nivel futbolístico del equipo es escaso. Pero, a falta de fútbol, se valoran otras cosas, como la entrega de los futbolistas, la seguridad que transmite el equipo en defensa, la calidad de Galarreta o el despliegue de Muriqi. El buen juego puede esperar.

La contundencia de Aguirre con Hadzikadunic.

«Hadzikadunic será el cuarto o quinto central de la plantilla», Con esta contundencia se expresó el viernes en rueda de prensa Javier Aguirre en relación al hasta ahora único refuerzo del mercado de invierno. O el técnico mexicano ha visto al jugador de nombre impronunciable -a partir de ahora Hadzi- y no le ha acabado de convencer o, valorándole, entiende que no es mejor que Raíllo, Valjent y Copete. Es de imaginar que al internacional bosnio no le habrán hecho ni pizca de gracia las palabras de su nuevo entrenador, si es que alguien se lo ha traducido.

Haberlo pensado antes, Alves.

El futbolista brasileño, ¿o ya ex? se ha ganado a pulso el infierno por el que está pasando y que puede prolongarse durante una larguísima temporada. El caso de Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del fútbol, 41, en prisión preventiva sin fianza por la presunta violación a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, se añade a una cada vez más preocupante lista de futbolistas que, de una u otra manera, se han visto envueltos en escándalos sexuales. Es el caso del también brasileño Robinho, Santi Mina, Lucas Hernández o el menorquín Sergi Enrich, entre otros. Deben pensar que por su condición de multimillonarios son impunes y pueden hacer lo que se les antoja. Pues no. Haberlo pensado antes.

Xavi incendia las redes.

En el desagradable asunto de Dani Alves se ha visto salpicado el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, y por su «me sabe mal por Dani». No estuvo atinado en sus palabras el técnico de Terrassa, y lo reconoció él ayer disculpándose. Es evidente que se expresó mal y que le faltó acordarse de la víctima, pero de ahí a entender que no condena la presunta violación va a un abismo. Lo que dijo Xavi es que, como amigo del ahora encarcelado, está impactado y en estado de shock por lo sucedido y que poco más podía decir porque el tema está en manos de la justicia. Solo hay que pararse a pensar por un momento en cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si un amigo o un familiar viviera una situación similar. En este país existe la presunción de inocencia, y hasta que un juez no dicte sentencia, cualquier valoración resulta precipitada. ¿O Alves ya es culpable?