El festival de las glosas del Auditorium y 'La casa de Bernarda Alba' de Lorca, grandes títulos de la cartelera en Palma

Dos títulos destacan por encima del resto de la cartelera de este fin de semana en Palma: el Glosa Fest, que tendrá lugar este sábado en el Auditorium de Palma, y 'La casa de Bernarda Alba', nueva producción del Centro Dramático Nacional que se representará en el Teatre Principal.

Expresión y poesía

Algunos de los mejores improvisadores del mundo se darán cita este sábado en el Auditorium de Palma, escenario de la segunda edición del Glosa Fest, iniciativa impulsada por la Associació Cultural Glosadors de Mallorca. Cuba volverá a tener un protagonismo especial, como el año pasado, cuando participó la histórica Tomasita Quiala, considerada la mejor repentista del mundo, y Luis Paz ‘Papillo’.

En esta ocasión viajarán a Mallorca desde la isla caribeña Alexis Díaz Pimienta, Leandro Camargo y Fernando ‘Murguita’. Por parte de los glosadors de Mallorca actuarán Mateu Matas (Xurí), Maribel Servera (Servereta), Miquel Servera (Boireta), Pau Riera (Descalç), Alícia Olivares (Alícia), Maria Magdalena Amengual (Poblera) y Annabel Villalonga a la guitarra.

Felip Munar y Guillem Ginard / Consell

GLOSA: Fecha: sábado 4 de mayo, a las 18.00 horas. Lugar: Auditorium de Palma. Precio: general 25 euros.

También en el Auditorium: teatro, musical y tango

El Auditorium ofrece otros tres espectáculos este fin de semana. El viernes se podrá ver ‘El cable rojo’ (21.00 horas), explosiva comedia que ha triunfado en la Gran Vía madrileña. El sábado y el domingo, a las 17 horas, un musical que hará las delicias de los más pequeños: ‘Rapunzel’. Y el domingo, a las 18.30 horas, tango, con ‘Amor desconsolado’, un viaje poético cantado y bailado.

'Rapunzel', un musical para público familiar / .

Un Lorca con grandes nombres

Alfredo Sanzol, uno de los grandes del teatro español, siempre comprometido con la investigación de nuevas estructuras dramáticas, poseedor de un conocimiento profundo del oficio teatral, con una carrera en la que ha alternado la dirección de sus propios textos con la adaptación de obras de repertorio, está a la dirección de La casa de Bernarda Alba, nueva producción del Centro Dramático Nacional que podrá verse hoy y mañana en el Teatre Principal de Palma.

Un momento de 'La casa de Bernarda Alba' / .

Una obra, de las más celebradas de Federico García Lorca, que cuenta con un elenco de lujo: Conchi Almeda, Caterina Alorda, Ester Bellver, Anna Berenguer, Eva Carrera, Lulu Cormicán, Ane Gabarain, Claudia Galán, Lluqui Herrero, Belén Landaluce, Patricia López Arnaiz, Inma Nieto, Sara Robisco, Isabel Rodes y Ana Wagener. En palabras de Alfredo Sanzol, «con la puesta en escena de La casa de Bernarda Alba lo que he querido es conectar directamente con la realidad que vivimos ahora. No he querido ver a estos personajes como unos fantasmas del pasado, unos fantasmas de 1936, que viven unos problemas solucionados; sino que he querido contar una historia con personajes, que están ahora en nosotros y en nuestros cuerpos, viviendo nuestros problemas de ahora».