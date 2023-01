El Mallorca Palma Futsal ha presentado este miércoles a Fabinho. El ala-pívot brasileño compareció ante los medios de comunicación junto al director general del club, José Tirado. El joven de 22 años aseguró que "estoy muy feliz y muy contento por esta oportunidad. Para mí es un sueño estar en Palma. Sé que es muy difícil salir de Brasil y para mí todo es muy nuevo, pero confío en adaptarme y conseguir sentirme como en casa". Además, Fabinho agradeció "la oportunidad que el club me proporciona y quiero conquistar muchas cosas con esta camiseta. Nunca faltará voluntad por mi parte y quiero que los compañeros cuenten conmigo dentro y fuera del campo". Además, el jugador también comentó que confía en que conforme vaya pasando el tiempo lograr adaptarse y también habló de la "responsabilidad" que siente al llegar a un club clasificado para la Final Four y añadió que "para mí es otro sueño jugar una Champions League y siento que debo prepararme para intentar ser campeón". El brasileño también habló sobre cómo Tirado lo convenció para llegar a Mallorca y comentó que "fue una conversación muy larga que duró meses. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me brinda el club y de poder competir en la liga española, uno de los campeonatos más grandes del mundo", destacó Fabinho.

Por su parte, Tirado aseguró que Fabinho "es uno de los jugadores con más proyección de Brasil, de los que llevamos siguiendo ya hace bastante tiempo y de los que tuvimos la suerte en el Mundial sub-21 de poder convivir con él y poder verlo en directo". El director general también explicó que "nosotros tenemos dos tipos de prototipo de jugadores. Jugadores que intentamos que aporten rendimiento inmediato, como Tayebi o Moslem, y también pensamos en el futuro. Es nuestra manera de adelantarnos a la realidad del mercado donde casi nunca podemos competir con los grandes por jugadores que no nos podemos permitir. Parte de esa esencia del Palma es fabricar jugadores. Tenemos infinidad de jugadores que han crecido con nosotros, que se han formado con nosotros. Tenéis los ejemplos de Higor, Nunes, Paradynski, Taffy, Joao... Nosotros decidimos apostar por Fabinho porqué creemos que es un jugador que a medio plazo puede ser un grandísimo jugador. Ese es nuestro objetivo y desde el club vamos a trabajar con toda la ilusión". Tirado también agradeció la predisposición del jugador y matizó que desde el primer momento "hizo una apuesta importante y para él era un sueño venir al Palma. Conoce perfectamente nuestra filosofía que en Brasil ya es reconocida y los jugadores jóvenes ya saben que yo soy de los que piensan que si el jugador tiene ilusión, tiene ganas y la materia prima es buena, es cuestión de tiempo y trabajo". Además, José Tirado también quiso destacar que "tenemos plena confianza en Fabinho porque reúne todos los condicionantes que queremos. Es un ala-pívot con mucha pegada y sobre todo con un grandísimo conocimiento del juego para su edad y un nivel competitivo muy alto, aunque para nosotros lo más importante es que tiene mucho margen de crecimiento", destacó el director general.