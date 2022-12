La Regional Preferente mallorquina cumple 50 años

Una reestructuración llevada a cabo por la Federación Balear de Futbol hace medio siglo trajo consigo la creación en Mallorca de una nueva categoría: la Regional Preferente, como eslabón intermedio entre la antigua Primera Regional y la Tercera División Nacional. Para confeccionar la, se escogieron los nueve equipos mejor clasificados de los dos grupos de Primer Regional de Mallorca que habían competido en la liga 1971-72.

Los dieciocho equipos elegidos conformarían la Primera Regional Preferente de Mallorca para la temporada 1972-73. De los dieciocho, seis de ellos pertenecían a clubes ahora desaparecidos: Margaritense, UP Santa Catalina, Rtvo. Pollença, Colònia, Bellavista y International, mientras que cuatro equipos repiten 50 años más tarde en la Preferente actual: Murense (el primer campeón), Campos, Espanya y Serverense, seis equipos compiten este año en Tercera División: Manacor, Collerense, Constància, Llosetense, Binissalem y Sóller; el Consell lo hace en Primera Regional, mientras que el ses Salines juega en Segunda Regional.

A lo largo de este medio siglo, hasta noventa y siete equipos mallorquines han militado en la categoría. De los trece equipos con más participaciones, doce de ellos compiten en la temporada actual en Preferente: Campos (el equipo con más temporadas, 32), Espanya de Llucmajor (30), Calvià (29), Murense (29), Esporles (28), Cardassar (25), Gènova (25), Alaró (24), La Victòria (24), Xilvar (24), Felanitx (22) y Serverense (22). De estos históricos, el único que falta actualmente es La Unión d’es Secar de la Real (29 participaciones). Completan la lista con más presencias en la categoría, Andratx y Pollença, con 21 temporadas, Artà y Llosetense (20), Alcúdia y Atl. Rafal (19), Independiente y Petra (18), Arenal, Escolar, Santanyí, Sóller y s’Horta (17), Margaritense (16), Soledat (15), Cultural del Port de Pollença (14), Montuïri (13), Binissalem, Penya Arrabal, ses Salines y Son Roca (12), Collerense, Ferriolense B, Pla de na Tesa y Poblense B (11), Port de Sóller, Portocristo y Rotlet (10).

El Murense, primer campeón con final polémico

Murense y Manacor dominaron la recién estrenada categoría en la temporada 1972-73, acabando empatados a puntos, por delante del Margaritense, Campos y Collerense. Tras eliminar al Portmany y Mahón, Murense y Manacor disputaban la eliminatoria de ascenso a Tercera División. Los de Muro, que habían vencido en casa 3-1, no se presentaron el 20 de mayo de 1973 en na Capellera en el partido de vuelta, un hecho todavía muy recordado por los antiguos aficionados, y que trajo como consecuencias el ascenso directo del Manacor y el castigo para los de Muro de permanecer tres temporadas en Primera Regional –que al final fueron dos- sin posibilidad de ascender. Todos los equipos punteros de la isla, a excepción de Mallorca y Mallorca B, han militado en alguna etapa de su trayectoria en la categoría a lo largo de este medio siglo. Atlético Baleares y Constància, que llegaron a jugar en Segunda División, han pasado cinco y cuatro temporadas respectivamente en Preferente. Otros equipos de Mallorca que han jugado en Segunda B también han competido en Preferente: Andratx, Llosetense, Sóller, Binissalem, Manacor (9 temporadas), Badia Cala Millor (8), Poblense (2) y Santa Ponça (1).

Hasta siete filiales de un mismo club han llegado a jugar en Preferente: Ferriolense B (11 años), Poblense B (11), Constància B (3), Atl. Baleares B (1), Platges de Calvià B (1), Binissalem B (1) y Llosetense B (1).

En la relación de entidades con presencia en Preferente, los cuales o bien han desaparecido o bien no tienen un equipo amateur en competición actualmente, a los seis equipos fundadores mencionados anteriormente, hay que añadir los siguientes (exceptuando filiales y segundos equipos): Soledat, Cultural, Montuïri, Penya Arrabal, Son Roca, Badia Cala Millor, Peguera, Sant Joan, Av. Llubí, Cade Peguera, Can Picafort, Casa Miss-Jotul, Rtvo. Santa Ponça, Patronato, Arenas, At. Santa Eugènia, Juv. Bunyola, La Real, Sencelles, Virgen de Lluc, Maganova, Marratxí, Port de Pollença i CD Santa Maria.

El Sóller, quíntuple campeón

De las diecisiete temporadas que el Sóller militó en Preferente, en cinco de ellas se proclamó campeón (2000, 2003, 2012, 2014 y 2018); le siguen Campos con 4 (1994, 2004, 2008 y 2021). Se proclamaron campeones tres veces Atlético Baleares (1975, 1983 y 2006), Felanitx (1979, 2005 y 2016) y Manacor (1980, 2010 y 2017). Con dos títulos figuran Murense (1973 y 1978), Margaritense (1976 y 1977), Alaró (1984 y 1995), Santanyí (1985 y 2001), Cala d’Or (1988 y 2007), Esporles (1992 y 2009), Gènova (1998 y 2002) y Rotlet (2013 y 2021). Consiguieron un título Poblense (1974), Xilvar (1981), Badia Cala Millor (1982), Son Sardina (1986), Llosetense (1987), Maganova (1989), Ferriolense (1990), Son Roca (1991), Pollença (1993), Casa Miss Jotul (1996), Vilafranca (1997), Santa Ponça (1999), Son Ferrer (2011), Santa Catalina Atl. (2015), Andratx (2019), Cardassar (2020) e Ínter Manacor (2022).

Preferente actual

De los 32 equipos que conforman la nueva Preferente de la presente liga, un tanto devaluada por la gran cantidad de equipos distribuidos en dos grupos de 16, solamente un equipo, el Pòrtol, es nuevo este año en la categoría. A parte del Pòrtol, también jugaron un solo año en Preferente Atlético Baleares B, Bellavista, Colònia, International, Maganova, Marratxí, Platges de Calvià B, Port de Pollença, CD Santa Maria (no confundir con la UE Santa Maria actual), Santa Ponça, Binissalem B y Llosetense B.

A excepción de la liga 2020-21, cuando los veinte equipos fueron separados en dos grupos de diez por motivos de Covid, nunca la Preferente mallorquina había sido separada en dos grupos, como ha ocurrido este año. Se mantuvo el formato de un solo grupo de 18 equipos desde su creación en 1972 hasta la liga 1988-89, cuando se pasó a 20 equipos, formato que continuó hasta la última liga 2021-22, con una excepción en la liga 1998-99 (21 equipos).