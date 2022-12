Rafa Nadal fue uno de los protagonistas de los Premios As del Deporte 2022, gala que se cleebró este martes por la noche y en la que también fue distinguido el mallorquín Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto que ganó el Eurobasket.

El tenista mallorquín recibió uno de los Premios As del Deporte, en reconocimiento a su trayectoria en un año 2022 en que ganó 2 torneos de Grand Slam (Australia y Roland Garros) y encadenó 20 victorias. Una lesión en los abdominales le impidió optar a Wimbledon y el US Open, en un tramo final de temporada en el que además fue padre (en octubre nació su hijo). “Para mí es un regalo seguir compitiendo con 36 años”, señaló Nadal, que agregó: “Quiero agradecer especialmente a AS el Premio, me hace muchísima ilusión”.

Además de participar en la gala y cena del diario AS, Rafa Nadal aprovechó para acudir al concierto que la cantante Aitana Ocaña ofrecía en el Wizink Center de Madrid. El tenista mallorquín, invitado por la artista, aprovechó la ocasión para fotografiarse con ella y publicar la instantánea en sus redes sociales. “Muchas gracias Aitana por la invitación de ayer. Todos lo pasamos genial. ¡¡¡Conciertazo!!! ¡¡¡Crack total!!!”, escribió en sus redes sociales.

Rudy Fernández, también premiado

El jugador de baloncesto Rudy Fernández también fue premiado en la gala del diario As. El mallorquín capitaneó a la selección española masculina, que logró el título en el Eurobasket. El alero del Real Madrid atsora a sus 37 años un palmarés envidiable como internacional: 2 Mundiales, tres medallas en Juegos Olímpicos y seis podios en Campeonatos de Europa. “Los Juegos están lejos, yo me veo a lo mejor este verano, en el Mundial y después ya veremos”, afirmó.