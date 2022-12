Acabado el Mundial, con la Argentina de Messi paseando su Copa del Mundo por las calles de Buenos Aires, el Barça, prácticamente al completo, regresa al primer plano de la actividad preparando el derbi del próximo 31 de diciembre en el Camp Nou ante el Espanyol. "Yo, con 20 años, y Andrés, con 20, no estábamos al nivel que tiene ahora Gavi y Pedri", ha indicado Xavi, el técnico azulgrana, en una entrevista con Barça TV, convencido de que se debe "doblar la apuesta por la esencia" del estilo del club.

❝Andrés (Iniesta) y yo, con 18 y 20 años, no estábamos al nivel que ahora tienen Gavi y Pedri❞



🗣 XAVI pic.twitter.com/ti8mArnzIn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de diciembre de 2022

No espera grandes refuerzos en el mercado de invierno, entre otras razones porque el Barça ha superado el límite salarial del fair play que marca la Liga. "No sabemos si podremos incorporar nuevos jugadores", ha reconocido Xavi, indicando que el grupo de que dispone ahora ("es una plantilla fantástica") ya le permite ser "competitivo" siendo como es líder de la Liga.

Ni siquiera la despedida de Piqué como jugador supone una necesidad para reforzar el eje de la defensa. "Tenemos a cuatro centrales y a Marcos Alonso o Frenkie, que se pueden adaptar", ha recordado el entrenador del Barcelona, asumiendo la extrema dificultad que supone acometer fichajes en este mercado de invierno.

❝Le dije a Mateu (Alemany) que no tocáramos demasiado, que estoy muy contento con la plantilla, que hemos hecho familia. No sabemos, por el tema del fair-play, si podremos incorporar a nuevos futbolistas, pero estoy muy contento con lo que tengo❞



🗣 XAVI pic.twitter.com/3PdTBVCB53 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de diciembre de 2022

"Le dije a Mateu que no tocáramos demasiado, que estoy contento con la plantilla. Si no tocamos nada, contentísimo"

Por eso, no ha hecho grandes peticiones a Mateu Alemany, el director de fútbol del Barça. "Le dije a Mateu que no tocáramos mucho, que estoy contento con la plantilla. Si no tocamos nada, contentísimo", ha confesado el entrenador, quien aseguró que "el Barça es una trituradora de personas, por lo que ser el entrenador del primer equipo requiere de un estado emocional muy equilibrado". En ese sentido, ha insistido Xavi que está "muy contento con la plantilla porque hemos hecho una familia", tras precisar que se siente muy feliz por lo que tiene.

No debe haber dudas, según sostiene el entrenador, sobre el modelo de juego del equipo, por mucho que ahora se impongan estilos más flexibles y pragmáticos como el impuesto por Scaloni en la Argentina campeona del mundo, capaz de jugar un 4-3-3, con Di Maria en la banda derecha, o un 4-4-2, recurriendo incluso a los tres centrales (ante Países Bajos), o acabar con otro 4-3-3 asimétrico en la final contra Francia ubicado Di Maria en la banda izquierda del ataque.

Plan B, plan C sobre una idea base

"No tenemos que perderlo, es lo que nos hace grande. La selección ha ganado un Mundial, dos Eurocopas, el Barça, cinco Champions…", ha recordado Xavi, quien no tiene duda alguna. "Si hay dudas respecto a la vigencia de ese modelo, todavía hay que doblar la apuesta por la esencia", ha subrayado el técnico.

"Ousmane es un jugador especial, lleva cinco goles y siete asistencias esta temporada. No hay jugadores de este tipo. Más de la manera que queremos jugar nosotros, que encare, que tenga uno contra uno"

"Tiene que haber un plan B, un plan C para tener nuestra esencia", ha añadido. Y en ese sentido ha puesto en valor a Dembélé, más discutido que nunca porque el Mundial le ha dejado en mal lugar, al punto de que fue sustituido en la primera parte de la final con Argentina. "Ousmane es un jugador especial, lleva cinco goles y siete asistencias esta temporada. No hay jugadores de este tipo. Más de la manera que queremos jugar nosotros, que encare, que tenga uno contra uno", ha dicho en un inacabable catálogo de elogios hacia el delantero francés.

❝Ganar esta Liga nos daría mucha estabilidad, como Club y como proyecto deportivo❞



🗣 XAVI pic.twitter.com/XlHnqQxT7T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de diciembre de 2022

"Ousmane va a 200 por hora y a veces no ve la opción de pase y la ha de ver", ha explicado Xavi exigiendo a Dembélé que sepa elegir de manera adecuada lo que demanda cada partido.

Ansu debe adquirir más importancia

Algo que sí hacen, por ejemplo, tanto Pedri como Gavi. Y que Xavi confía en que ese rol también lo pueda asumir Ansu lo antes posible. "A partir de ahora, Ansu será mucho más importante para nosotros. Le hemos ido llevando de una manera progresiva, pero en estos seis meses que quedan debe ser muy importante", ha insistido el técnico, quien necesita de los goles de Ansu y sobre todo en la reanudación de la Liga ya que Lewandowski estará tres partidos de baja por sanción.

Sobre Balde, Xavi lo tiene claro ("hay lateral para el Barça en los próximos 15 años",) además de elogiar el rejuvenecimiento que ha vivido la plantilla, obligada a ganar títulos sí o sí. Perdida la Champions, el Barça pone el foco en la Liga y, por supuesto, en la Europa League. "Ganar esta Liga nos daría mucha estabilidad, como club y como proyecto deportivo".