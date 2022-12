El jefe de equipo de KTM asegura la plaza de Augusto en MotoGP en 2024

Augusto Fernández ha llegado a MotoGP para quedarse. Pese a la incertidumbre que podía generar en el mallorquín fichar por un equipo como KTM, poco dado a dar confianza a sus pilotos en la categoría reina, el director de la marca austriaca, Pit Beirer, ha querido salir al paso de las críticas y anunciar la continuidad del piloto de Pina, al menos, hasta 2024. «Personalmente, creo que hemos empujado a demasiados grandes pilotos de Moto2 a MotoGP demasiado rápido y eso pueda generar presión sobre ellos», reconoció haciendo autocrítica.

Cuestionado sobre si Augusto Fernández, vigente campeón del mundo de Moto2 , correría la misma suerte que Remy Gardner o Raúl Fernández, pilotos con los que en 2021 dominaron Moto2 y que este 2022 no pudieron demostrar su enorme potencial en su año de debut en MotoGP, Beirer aseguró que KTM no tiene intención de seguir los mismos pasos. «Creo que ahora somos conscientes de que si entras en la categoría reina estás bajo presión, por eso queremos que Augusto no sienta esa situación. No tenemos en mente sustituir a Augusto después de un año», admitió.

El piloto mallorquín será el único novato en 2023 en MotoGP. Tras su histórica conquista del campeonato de la cilindrada intermedia, Augusto comenzó ya con su adaptación a la nueva montura. El piloto de 24 años rodó el pasado mes de noviembre sobre el asfalto de Cheste, realizando un total de 83 giros y quedándose a tan solo 390 centésimas del piloto más rápido.