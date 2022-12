Qatar 2022. España-Marruecos: Asensio no sale de la telaraña

Marco Asensio no fue más que una víctima más de la tela de araña que puso en práctica la selección de Marruecos, que entró al partido con la lección aprendida: no dejar jugar a su rival y resistir hasta el pitido final. El futbolista mallorquín acabó desesperado por los pocos balones que le llegaron en condiciones y, en vista de que no contactaba todo lo que quisiera con el esférico, retrocedía prácticamente al centro del campo para entrar en juego.

Ya desde los primeros minutos se vio que Asensio no iba a pasar una buena tarde. En posición de falso 9, en una titularidad un tanto sorprendente porque se esperaba a Morata en el once inicial, vivió un auténtico infierno ante los escasos huecos que dejaban los marroquíes, atletas antes que futbolistas. Amrabat se anticipó al de Calvià en el minuto 9 en un buen centro de Jordi Alba. Lo mejor que hizo fue la presión al guardameta Bono ya que Luis Enrique se percató de las dificultades del rival por sacar el balón desde la defensa. Lo puso en práctica toda la primera parte e impidió que el guardameta del Sevilla tocara el balón con tranquilidad. Asensio se despide del Mundial con un gol y una actuación discreta, como el de toda la selección La mejor ocasión de Asensio y, posiblemente, de la selección española en todo el partido, se produjo en el minuto 26 cuando, por una vez, el jugador del Real Madrid consiguió desmarcarse de su par y, en posición de interior izquierdo, aprovechó un buen pase de Jordi Alba. Condujo el balón en dirección a la portería de Marruecos pero su disparo se fue en el lateral de la red. La desesperación de Asensio era evidente por la ocasión que había dejado escapar y no es de extrañar que se llevara las manos a la cara lamentando la oportunidad de oro. Un minuto después fue objeto de la primera y única falta que le señaló el árbitro argentino, partidario de dejar jugar antes que interrumpir el juego. A los 32 minutos pudo haber gozado de otra clara ocasión de gol, pero se quedó en un vano intento ya que se le escapó el balón cuando iba a quedarse solo delante de Bono. Sus gestos delataban que era consciente de que se le escapaba una nueva oportunidad, un lujo ante una defensa tan cerrada como la marroquí. Cinco minutos después puso un buen centro a Ferran y dos antes del descanso provocó un saque de esquina, sacado sin consecuencias, en una jugada iniciada por Ferran. Nada cambió en la segunda parte. La selección de Luis Enrique seguía encontrando todos los problemas del mundo para superar a su rival, y Asensio no iba a ser menos. Un toque fallido de tacón a pase de Pedri a los nueve minutos de esta segunda parte fue todo lo que le dio tiempo a hacer al mallorquín, que en el 62 abandonaba el terreno de juego y, sin saberlo aún, el Mundial, al ser sustituido por Morata. Deja el Mundial con un gol, el que marcó a Qatar, y tres titularidades en un campeonato discreto del madridista, al nivel de una selección con una sola victoria.