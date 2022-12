El Palma Futsal sigue imparable en casa. El conjunto verde pistacho goleó para dar continuidad a su racha de victorias en el Palau d’Esports de Son Moix y no dio ninguna opción al Be Soccer UMA Antequera (7-3). Los mallorquines fueron muy superiores a un conjunto andaluz que está siendo una de las sorpresas agradables de la temporada, pero que no pudieron hacer nada ante los de Antonio Vadillo.

Prácticamente en la primera aproximación de los locales llegó el gol. Marlon consiguió imponerse en el área rival para instalar el 1-0 en el marcador. A los cinco minutos, Eloy Rojas marcó el segundo desde banda izquierda con un potente disparo. La ventaja redujo las posibilidades del cuadro visitante, que entró en un período en el que prácticamente no puso en apuros a los baleares y no se acercó a la portería defendida por Luan Müller. El Mallorca Palma Futsal no dio tregua a los malagueños. El tercer tanto llegó tras un contragolpe. Cainan, recién entrado en pista, marcó a placer desde el segundo palo tras una contra rápida. Ya con el 3-0, el Antequera intentó reaccionar. A pesar de la superioridad local, los visitantes tuvieron más presencia en el campo e incluso llegaron a acercarse en el marcador. Pope, en su vuelta a Son Moix, culminó una buena jugada de su equipo y recortó distancias desde la frontal. Por su parte, los de Vadillo no se relajaron y continuaron atacando demostrando que el equipo se encuentra en un momento de forma espectacular. En una jugada de combinación al primer toque, Tayebi golpeó potente de primeras y sorprendió por arriba al portero rival. El Antequera intentó frenar la sangría sacando su portero-jugador. El juego de cinco hizo que los del Palma perdieran el control de la posesión, pero la férrea defensa de los de Vadillo hizo que los andaluces no generaran peligro alguno. La actuación en la primera parte del equipo fue fabulosa y fue culminada por Rivillos, que marcó el quinto tras un robo de Chaguinha en primera línea. Antes del descanso, en la última acción, Cobarro maquilló el resultado antes de irse para los vestuarios (5-2). Tras el descanso, el UMA Antequera se vio obligado a seguir arriesgando en ataque, pero el Palma Futsal continuó demostrando su superioridad. Los de Antonio Vadillo evitaron los ataques de los andaluces jugando posesiones largas y centrados en defensa evitaron el peligro en su portería. Luan Muller tuvo que intervenir en pocas ocasiones. En el segundo tiempo las ocasiones fueron más escasas para los dos rivales, pero el Palma volvió a anotar. Dani Saldise sentenció el contraataque dirigido por Eloy Rojas. El navarro acompañó a su compañero hasta el área rival y empujó el balón al fondo de la portería desde el segundo palo. Los malagueños no tuvieron opciones en ningún momento, y poco después, Taybei volvió a salir al contragolpe. El iraní, raudo, se plantó solo ante el portero rival y en el último instante cedió el esférico a Mancuso que solamente tuvo que empujarla para marcar el séptimo. Ya en el último suspiro, Burrito puso el 7-3 definitivo. Ovación para Pope ven su vuelta a casa Son Moix homenajeó y dedicó a Pope una enorme ovación en su vuelta a casa. El presidente del Mallorca Palma Futsal, Tomeu Quetglas, y el director general del club, José Tirado, entregaron un cuadro en el centro de la pista al manacorí. El ahora jugador del UMA Antequera se reencontró con su afición tras llegar al inicio de temporada al club malagueño. El manacorí fue parte de la plantilla de la temporada pasada en la que el equipo consiguió la ansiada clasificación para la UEFA Futsal Champions League. Además, el reencuentro con Sergi Orgillés ha sido especial, ya que el jugador estuvo en la escuela infantil del club, pasó por todas las categorías inferiores y formó parte del primer equipo durante cuatro temporadas. Además, el manacorí debutó en Primera División con el club mallorquín. 🖼👏🏻🙌🏻 Homenaje a @popee07 por toda una vida dedicada al Mallorca Palma Futsal



👶🏻 En el club desde la escuela infantil

🧒🏻 Pasó por todas las categorías

👦🏻 4 temporadas con el primer equipo#Jornada12#MallorcaPalmaFutsal#SOMPalma#SOMMallorca pic.twitter.com/Wwj82TTLiG — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) 6 de diciembre de 2022 FICHA TÉCNICA Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marlon, Cleber, Chaguinha y Tayebi. También jugaron: Mancuso, Eloy Rojas, Rivillos, Saldise, Moslem, Tomaz, Cainan y Carlitos.

