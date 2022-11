Los VII Premios Timón de la Gaceta Náutica han reconocido esta noche a los mejores representantes de la náutica balear en una gala celebrada en el Port Center de Palma. El acto, presentado por la periodista Cristina Roig, ha reunido a casi dos centenares de personas, la mayoría vinculadas al sector marítimo y a la náutica recreativa y deportiva de las Islas.

Los galardones deportivos han recaído en Pedro Vaquer, como mejor regatista, y Joan Toni Moreno, sin duda el piragüista de referencia de este año. Vaquer ha completado en 2022 una extraordinaria temporada con su barco, Nadir, con el que ha ganado el Mundial de la Clase Swan, la prestigiosa Rolex Swan Cup y la Copa del Rey MAPFRE. Por su parte, Moreno es el último gran descubrimiento de la canoa balear radicada en el Reial Club Nàutic Port de Pollença. Ha ganado el Campeonato del Mundo en el C4 500, el de Europa en C2 500 y tiene opciones reales de disputar los JJOO de París.

El premio a la entidad más destacada ha recaído en la Delegación de Vela de la Armada. Gaceta Náutica ha querido reconocer la gran labor de esta institución fundada en la década de los años 50 del siglo pasado en la promoción y la difusión de la vela. El encargado de recoger el Timón ha sido el almirante Jaime Rodríguez-Toubes, quien ha expresado el “orgullo” que representa para la Armada “la obtención de un premio tan importante”, y ha recordado a sus las figuas de Álvaro Urzaiz, creador de las comisiones navales de regatas, y Marcial Sánchez-Barcáiztegui, quien le precedió en el cargo de delegado de vela y persona muy estimada por los aficionados a la náutica de Baleares.

El galardón en el apartado de comunicación ha sido para Yolanda Llinás, una auténtica pionera del periodismo náutico que ha abarcado todas las vertientes posibles en todo lo relacionado con el mar: desde navegante hasta directora de revistas como Skipper, The Best o, ya en actualidad, Sea Fever. Yolanda, empezó en esta profesión en 1979 y ha tenido el privilegio de tratar personalmente con leyendas de la navegación deportiva como Eric Tabarly, Juan Guiu o José Luis de Ugarte, no ha ocultado la “emoción” de ver reconocido su trabajo por sus compañeros de profesión.

El reconocimiento a toda una trayectoria profesional tenía que ser en esta ocasión para Miguel Félix Chicón, responsable del Centro de Salvamento Marítimo en Baleares, que se ha ganado un merecido descanso después de tres décadas de incansable servicio a los navegantes.

“No hay en el mundo nada más gratificante que salvar una vida”, ha asegurado Chicón en un momento del emotivo vídeo sobre su etapa profesional en Mallorca, en el que también ha reconocido la amargura de tener que comunicar a una madre la suspensión de la búsqueda de su hijo, perdido en el mar, al haberse perdido toda esperanza de encontrarlo con vida: “Esos han sido los momentos más duros”.

Elena Pipó, directora de Gaceta Náutica, ha destacado en su discurso previó a la concesión de este galardón denominado “Premio Brújula”, que Chicón ha desarrollado su trabajo “con el rigor del marino y con la humanidad de quienes están llamados a dejar huella por allí donde pasan”.

Por último, el Premio Timón en la categoría de Innovación, concedido en colaboración de la Autoridad Portuaria de Baleares y dotado con 2.000 euros, ha sido para el proyecto Eco Wave Power, que aprovechará la fuerza del oleaje para suministrar el 50% de la energía eléctrica que consume Port Adriano, en la isla de Mallorca, cuya gerente, Isabel Teruel, ha recogido el galardón.

El 83% de las olas que rompen en Port Adriano tienen entre 0,5 y 5 metros de altura, rango operativo de la tecnología de Eco Wave Power. El proyecto supone una oportunidad de contribuir a la transición hacia las energías renovables de manera realista.

El jurado del Premio Timón de Innovación ha estado formado por el director de Calidad, Medio Ambiente, Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de la APB, Jorge Martín; el catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores y responsable del grupo de investigación de Sistemas, Robótica y Visión de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Gabriel Oliver; el coordinador del Máster de Industria Náutica de la UIB, Juan Poyatos, y la directora de Gaceta Náutica, Elena Pipó.

El jurado ha otorgado dos accésits al proyecto Sea Guard Barriers, elaborado por el ingeniero de caminos Juan José Lemm y Econautica SL, y al sistema de monitorización Igreenport, impulsado por la Corporación de Prácticos del Puerto de Palma. Ambos han recibido como premio una obra firmada por el artista Helio Díaz.

Sea Guard Barriers es un sistema flotante pilotado para la recogida de plásticos en la desembocadura del torrente del Portitxol, mientras que Igreenport es un pionero sistema para monitorizar la calidad del agua del mar en diferentes zonas de un puerto, así como para la detección temprana de incidentes de contaminación.