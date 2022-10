Antonio Vadillo se felicitó por el triunfo del Mallorca Palma Futsal ante el Sporting París en un partido que se le complicó al inicio. «Me quedo con la reacción de los jugadores en la segunda parte porque se han quitado un peso de encima. Y con este marcador es muy probable que ya estemos en la siguiente ronda», reflexionó tras el partido.

El técnico de los verde pistacho reconoció que se vieron sorprendidos por el campeón de Francia. «Ha sido un inicio inesperado. El primer gol, que es un acierto de ellos, nos ha bloqueado un poco, era a los diez segundos. El segundo ha sido por falta de contundencia, aunque todavía estábamos un poco tranquilos, pero con el 3-0 se ha puesto cuesta arriba y peligroso. El tiempo muerto ha sido clave, nos hemos reorganizado, hemos llamado a la tranquilidad para quitarnos fantasmas de la cabeza y volver a nuestro ser. A pesar de que habíamos remontado 4-3 no estábamos fluidos, no estábamos cómodos y en el descanso lo hemos podido arreglar con más tiempo. Hemos hecho hincapié en cómo teníamos que jugar y mejorar en los duelos individuales y las segundas opciones. En la segunda parte ya hemos visto el Palma mucho más reconocible, con un parcial de 7-1 y ellos prácticamente no nos han llegado, hemos dominado el juego en todas las fases y de ahí el marcador final», se explayó.

«Estoy super contento por haber marcado el primer gol en la historia del club en Europa» Marlon - Cierre del Palma Futsal

El jerezano recordó que diez de los catorce jugadores debutaban en Europa. «Rivillos tiene mucha experiencia en esta competición, pero los que la han jugado tampoco tienen mucha -Dani Saldise, Marlon y Tayebi-. Hay que tener en cuenta que nos enfrentamos en este grupo a tres clubes con mucha experiencia a nivel europeo, es verdad que el Sporting París es inferior a nosotros, pero todas las temporadas están en la Main Round y a nosotros esa ansiedad nos ha pesado en algún momento», argumentó. «En torneos cortos si hay un favorito sobre otro equipo en el primer partido siempre cuesta, son partidos trampa, como pasa en la Copa de España», añadió Vadillo.

Eloy Rojas: «Nunca había soñado un debut así»

Eloy Rojas, autor de cuatro goles en el triunfo del Mallorca Palma Futsal ante el Sporting París, se mostró eufórico tras el encuentro. «Hemos estado muy competitivos, pero en los tres primeros minutos esa ansiedad nos ha hecho pasar factura, pero después hemos estado dentro del partido y somos justos merecedores de la victoria», dijo antes de hablar sobre su acierto de cara a la portería. «Ha entrado la pelota y estoy muy orgulloso de mis compañeros. El póker en un debut de Champions nunca lo había soñado así y estoy muy feliz», dijo ante los periodistas.

El andaluz, que dice que ante el Kairat «será más duro», insistió a la hora de alabar al grupo. «Me quedo con la ilusión que hemos demostrado a la hora de la verdad. Hemos sido un equipo porque sabíamos que lo íbamos a sacar porque confiábamos en el compañero», finalizó.