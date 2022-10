La jugadora de fútbol mallorquina Virginia Torrecilla se ha tenido que enfrentar a una situación machista al subirse a un taxi y mantener una conversación con el conductor.

"Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… Yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol. Sigo en shock", ha escrito en Twitter la futbolista del Atlético de Madrid.

La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensba asi. Total, lo de siempre.. “ hay más deportes para chicas etc.” el criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea.



No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta.

🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) 13 de octubre de 2022

"La conversación ha seguido al reírme y preguntarle que por qué pensaba así. Total, lo de siempre: 'Hay más deportes para chicas, etc.' El criterio que dan las personas que no tienen ni puta idea", ha continuado Torrecilla en un segundo mensaje. "No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta", ha sentenciado.

La mallorquina ha recibido tanto comentarios de apoyo como otros muchos que han defendido al taxista. Aun así, algunos han conseguido sacarle una sonrisa después del disgusto. "Por cierto, me encanta que escribáis todos los Manolitos_69, más, más, quiero más! Os loveo (os quiero)", ha añadido la jugadora del Atlético de Madrid, que consiguió superar un tumor cerebral y reincorporarse a la plantilla hace varios meses.