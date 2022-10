El Fibwi Palma 2022-23 pone el contador a cero. Atrás ha quedado una pretemporada en la que problemas burocráticos han impedido que Pau Tomàs pudiera contar con toda su plantilla hasta hace apenas una semana y empieza un nuevo reto, luchar por retornar a la LEB Oro.

El equipo palmesano se ha persentado esta tarde en sociedad en un acto llevado a cabo en el hangar de Air Europa, junto al aeropuerto de Son Sant Joan. Bajo el cobijo de uno de los principales patrocinadores del equipo y acompañados por patrocinadores del club y la asistencia de Carles Gonyalons, director general d’Esports del Govern, y Juanjo Talens, presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears.

Uno a uno, los jugadores presentes –no pudieron estar por enfermedad Milan Suskavcevic, Stevan Karapandzic, Rafa García y Manel Signes–, fueron saliendo del interior de un boeing 787 de Air Europa. «Si me preguntan, el corazón me dice que quiero subir a la LEB Oro y la cabeza me dice que quiero cumplir la temporada 42 del equipo», afirmó Guillem Boscana, presidente del Bahía San Agustín.

«Es hacer las cosas poniendo los pies en la tierra y hacer las cosas que se pueden hacer» Guillem Boscana - Presidente del Fibwi Palma

«Igual dicen que eso es una tontería, pero es hacer las cosas poniendo los pies en la tierra y hacer las cosas que se pueden hacer», incidió el máximo dirigente del equipo mallorquín de LEB Plata. «La ilusión y las ganas por volver a la LEB Oro están más presentes que nunca, pero siendo conscientes de que hay muchos equipos que no han estado nunca y que quieren probar esa categoría que de cada vez es más potente».

El presidente del Fibwi Palma, al referirse a la presión por ser considerado como uno de los favoritos al ascenso, indicó: «La presión me la podéis poner a mí. Los jugadores igual estaría bien que no tuvieran tanta, pero eso te lo da el juego». «El 90 % de los patrocinadores que teníamos se ha renovado y conseguir que el 90 % de las empresas y particulares te ayuden en un año de descenso es un éxito total. Estamos muy contentos por contar con estos apoyos y es un aliciente más para intentar el ascenso».

«Los jugadores saben y son conscientes del trabajo que se está haciendo y esto no es cómo arranca» Pau Tomàs - Entrenador del Fibwi Palma

Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma, tampoco quiso poner paños calientes y fue claro: «Tenemos jugadores que están enfermos y tenemos dudas de que puedan llegar al primer partido. Pero el domingo, con los jugadores que tengamos, intentaremos plantear el partido más competitivo que podamos». «Podríamos llorar y poner excusas pero nunca hemos sido de hacerlo y si tenemos ocho jugadores, jugaremos con esos ocho», añadió.

«Los jugadores saben y son conscientes del trabajo que se está haciendo y esto no es cómo arranca. El objetivo es estar al final lo más arriba posible», sentenció el técnico mallorquín.