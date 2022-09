Rafa Nadal mostró su apoyo a Roger Federer en el día de su retirada y dijo que no podía faltar, pese a que ha pasado «semanas complicadas» en el plano personal. Nadal participó este viernes en el último partido profesional de la carrera de Roger Federer como su pareja de dobles. «Ha sido emocionante, inolvidable, triste también. Es difícil -describirlo-, ha habido muchas emociones, pero al final ha sido un día muy especial, inolvidable y al final para todos hay un comienzo y hay un final. Es la vida», dijo Nadal a los medios españoles.

«Estoy muy feliz de que Roger, después de muchos momentos complicados que sé que ha pasado en estos últimos tiempos, haya podido despedirse en la pista. Cosa que, personalmente, sabía que era difícil que pasara por cómo se encontraba. Estoy feliz de que se haya despedido, feliz de que haya recibido el momento que se merecía en la pista, enfrente de tanta gente y que el mundo haya podido verle despedirse en pista para mí es algo que realmente se merecía sin ninguna duda. Se va alguien que ha sido y es un icono, de los iconos más importantes de la historia del deporte en general», añadió.

El mallorquín estuvo muy emocionado durante el pospartido y rompió a llorar en el banquillo junto a Federer, que tampoco pudo contener las lágrimas. «Soy una persona bastante sensible. No me preocupa tampoco llorar. Llorar es bueno a veces. Necesitas soltar estas emociones. Se va una parte de mi vida, por lo que es difícil».

Nadal, que espera en las próximas semanas el nacimiento de su primer hijo, aseguró que han sido «semanas difíciles». «Han sido semanas difíciles, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional. Por suerte todo está bien, mucho más tranquilos y en ese sentido he podido venir aquí, que era importante», dijo Nadal. «Sabía lo importante que era para él. Tengo una relación personal bastante estrecha desde hace mucho tiempo. El hecho de estar en el Consejo de Jugadores también hace que tengamos que hablar semanalmente de cosas y al final yo no me he retirado aún, pero sé que, cuando uno lleva tiempo con lesiones, que no ve el final, es frustrante y en ese sentido para él han sido tiempos difíciles, con recuperaciones que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo mental y al final te das cuenta de que no llegas. Que se haya retirado en la pista era muy importante para él y yo no podía faltar en este día. Y aquí he estado, más allá de mis circunstancias personales».

Vuelo a Mallorca

El manacorí, que no competía desde que cayó en octavos de final del US Open contra Frances Tiafoe, confirmó que no disputará más partidos en esta Laver Cup. «No estoy bien. No voy a jugar. Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Ahí tengo que decir. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar». Nadal también habló sobre si la retirada de su amigo le ha hecho reflexionar sobre cómo quiere que sea la suya en el futuro. «No lo sé, no estoy en ese momento aún. Estuve cerca de ese momento este año, no os voy a engañar. Durante Roland Garros pensaba que quizás fuera mi último torneo, esta es la realidad. Aunque desde ahí todo salió muy mal físicamente, me rompí el abdominal dos veces, en Wimbledon y en Nueva York. Ha sido un cúmulo de desgracias importantes».

Europa aventaja 6-4 al resto del mundo a falta de la última jornada

El combinado europeo gana 6-4 al resto del mundo tras la segunda jornada de la Laver Cup. En el primer partido de la jornada, el italiano Matteo Berrettini se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime (7-6 (11), 4-6 y 10-7). Posteriormente, el estadounidense Taylor Fritz derrotó al británico Cameron Norrie (6-1, 4-6 y 10-8) y devolvió la igualdad (4-4). Por último, el serbio Novak Djokovic dio la ventaja provisional al equipo europeo a falta de la jornada de hoy, al derrotar al norteamericano Frances Tiafoe por 6-1 y 6-3.