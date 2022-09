El 23 de septiembre de 2022 quedará marcado en la historia como el día en que Roger Federer y Rafa Nadal jugaron juntos por última vez.

La Laver Cup, la competición que el suizo ideó, fue el escenario de su último encuentro con el deporte al que le ha dado la mayor parte de su vida y el lugar donde se despidió de sus míticos rivales y sus fans más fieles.

Aunque la intención de Federer era seguir jugando al menos hasta el próximo Wimbledon, tomó la decisión de su retirada tras las pruebas que se hizo en su rodilla derecha hace unas semanas. "Mi rodilla no estaba progresando lo suficientemente bien. El que me hicieron no era muy bueno, así que pensé que todo había terminado", explicó.

En una jornada donde participaron grandes deportistas del tenis mundial, las emociones estuvieron a flor de piel y dejaron estampas muy emotivas.

Las redes sociales se ha llenado de vídeos de Rafa Nadal y Roger Federer llorando el uno al lado del otro por la retirada del suizo. Una escena que ha provocado centenares de reacciones que destacan la bonita rivalidad y amistad que el mallorquín y el suizo han tenido durante tantos años.

"Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido", añadió el Roger Federer, que no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida.

Rafa Nadal, por otro lado, confesó que la retirada del suizo suponía que "un parte importante" de su vida también se iba. "Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte". "Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también".