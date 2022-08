“Estoy al 100%”. Así se ha mostrado esta mañana el piloto de Moto E Miquel Pons, que tras el accidente sufrido hace ya dos meses en el circuito de Assen, en el que se fracturó dos vértebras, sigue colocado en cuarto lugar en la clasificación en el Mundial, a tan sólo seis puntos del tercero, el italiano Mateo Ferrari. Pese a haberse perdido dos carreras debido a su lesión, el pasado fin de semana el piloto mallorquín firmó un excelente regreso terminando en segunda posición en el Gran Premio de Austria.

Pons ha afirmado que si recuperación no ha sido fácil: “Cuando llegas a un proceso de recuperación largo crees que no se va terminar, que no volverás a estar al 100%. Psicológicamente también es un poco duro pero trabajando con los psicólogos deportivos recibes mucha ayuda, te dan otro punto de vista. Al principio en el gimnasio iba muy de lado, no me encontraba muy bien, pero forzando un poco paso a paso al final llegamos. Todo quedó en un par de golpes y dos vertebras rotas, que al final se recuperan”.

También valoró sus opciones de terminar la temporada entre los tres primeros, algo ante lo que el piloto ha preferido mantenerse prudente antes de participar en el último Gran Premio del año que se disputará este fin de semana en Misano: “En el podio no me veo, porque claramente no lo estoy. Hay opciones reales, sabemos que será difícil, mis dos rivales son italianos y se conocen muy bien el circuito, viven prácticamente en Misano. A mi es un circuito que me gusta, fui a hacer un test y sabemos que allí podemos dar el paso que necesitamos para acabar de estar en el podio”. También ha recordado que el año pasado ya logó subirse al podio en Italia, y que se trata de un circuito que su equipo “conoce muy bien”.

En cuanto a sus posibilidades de poder ascender a la categoría de Moto 2, Pons ha asegurado que “las puertas no están cerradas del todo”, aunque las opciones sigan siendo muy complicadas: “Nunca se puede decir que no, ya que siempre quedan puertas abiertas que esperemos se puedan acabar de abrir en un futuro. “Siempre puede haber alguna lesión de algún piloto o alguna baja y es algo que podríamos aprovechar. Queremos estar siempre listos y trabajando para encontrar un lugar que nos de visibilidad para poder hacer alguna sustitución y después aprovecharla al máximo para poder quedarnos allí definitivamente”. Cabe destacar que su participación en el Europeo de Moto 2, categoría inferior al Mundial, podría servirle para demostrar que también pueden “ser competitivos”, tal y como ha apuntado durante su comparecencia.

Por último, el balear ha tenido buenas palabras hacia su compañero Augusto Fernández, con quién entrena cada día: “Le veo bien. Rascó unos puntos importantes para el campeonato tras la carera difícil que tuvo en Austria y creo que puede conseguir el campeonato este año”. También ha aprovechado para desear “una pronta recuperación” a Joan Mir y “mucha suerte” para la temporada restante al piloto Izan Guevara.