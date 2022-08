San Francisco y Constància abren el Torneig de Sa Llum

Los equipos juveniles de División de Honor, el San Francisco de Palma y el Constància de Inca, inauguran mañana, a las 21:00 horas, la 48 edición del Torneig de sa Llum de Montuïri, que se celebra en el municipal es Revolt. Participan 46 equipos que disputarán 73 partidos a lo largo de 20 días. Del 7 al 14 de agosto intervienen los juveniles y las féminas; y del 29 de agosto al 11 de septiembre, los conjuntos de fútbol base de todas las categorías.

Torneig Sa Llum. Atlético Baleares y Algaida en la categor-ía femenina

Estos días han sido constituidos los equipos participantes en la categoría de féminas que se implantó en el Torneig en 2017. Este año serán el Algaida A yel Atlético Baleares, que dirimirán el trofeo el próximo jueves día 11, a las 20:00. En los años anteriores se habían proclamado campeonas el Collerense (2017), la selección balear sub-18 (2018) y el Son Sardina (2019).

Torneig Sa Llum. Calendario de partidos para la próxima semana

Los encuentros de la semana entrante son: triangular juvenil en la categoría de regional: subgrupo A, Athlétic Palma Bellver, Son Cladera y Es Pla (lunes 8, a las 18:30); y subgrupo B, Sporting Ciutat de Palma, Algaida y Patronato(miércoles 10, a las 18:30); Algaida-Atlético Baleares, féminas (jueves 11, a las 20). El viernes, sábado y domingo se juegarán el partido de consolación, las semifinales y finales en juvenil regional.

Torneig Sa Llum. Doce conjuntos alevines jugarán en Montuïri

Doce conjuntos integran la categoría alevín, distribuidos en cuatro subgrupos: Es Pla B, Viva Sport B y Sporting Ciutat de Palma B (A); Es Pla C, Viva Sport A y Atlético Baleares (B); Es Pla D, La Salle C y San Cayetano (C); y Ath. Palma Bellver, Es Pla A y Patronato (D).

Torneig Sa Llum. Los benjamines y prebenjamín también estarán

En benjamines intervendrán Athlétic Bellver, Es Pla A y Es Pla C (subgrupo A); y Es Pla B, La Salle y Sporting Ciutat de Palma (B). Forman la categoría prebenjamín primer año los conjuntos de Es Pla B, Atlético Baleares B y Viva Sport B. Finalmente, Penya Arrabal, Es Pla A y Atlético Baleares A integran la representación prebenjamín de segundo año, informa Biel Gomila.

Tercera. Gabriel Santos, el último fichaje del Platges de Calvià

El Platges de Calvià presentó ayer la última incorporación a la plantilla de Tercera División, el brasileño Gabriel Santos, un goleador que en la pasada edición jugó con el Sóller.

Base. El Platges de Calvià cerró ayer en Magaluf su campus

El Platges de Calvià puso punto y final al campus de tecnificación que se ha desarrollado con notable éxito en las últimas semanas en el campo de Magaluf

Regional. El Petra se mide hoy al Cala Millor a las 19:30

El Petra sigue con su preparación de cara a su actuación en Preferente el mes que viene. Tras perder por 3-2 en Campos y ganar por 4-0 al Porto Cristo, esta tarde, a las 19:30 horas, se medirán al Cala Millor en na Capitana.

Regional. Ya hay cartel para el I Trofeo Memorial Menotti

El Independiente Camp Redó no se olvida de los suyos y ha trabajado intensamente para homenajear a una persona que lo dio todo por el club amarillo, Alfonso Fernández, Menotti, recientemente fallecido. El próximo miércoles, día 10, se jugará su primer memorial: a las 19.00, Algaida-Santa Ponsa y, a las 21:00, Independiente-Esporles. El sábado, a las 21:00, la final. Entrada gratuita.